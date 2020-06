Für mehr Privatsphäre: Facebook Messenger kann bald per Face ID / Touch ID geschützt werden

Facebook bereitet die Einführung einer neuen Funktion vor, die die Privatsphäre der Nutzer weiter stärken soll. Anwender werden in Zukunft in der Lage sein, den Messenger am iPhone per Touch ID oder Face ID zu schützen. Aktuell können erste Nutzer die neue Funktion bereits ausprobieren.

Facebook wird seinen Messenger in nächster Zeit mit einer neuen Funktion ausstatten. Dann werden Nutzer am iPhone die Möglichkeit haben, den Zugang zum Messenger mit Face ID respektive Touch ID zu sichern. Nur der legitime Anwender wird im Anschluss den Messenger öffnen können, wenn diese Option aktiviert ist.

Bei WhatsApp ist ein solches Feature bereits verfügbar, der Chat-Dienst gehört ebenfalls seit Jahren zu Facebook.

Das Neue Feature wird derzeit für erste Nutzer freigeschaltet

Der Nutzer kann einstellen, nach welcher Zeitspanne der neue Schutz wirksam wird, verfügbar sein werden hier Zeitspannen von einer Minute bis einer Stunde Inaktivität.

Facebook erklärte via Medien, man habe die Absicht, die Privatsphäre der Nutzer mit dieser neuen Funktion weiter zu stärken.

We want to give people more choices and controls to protect their private messages, and recently, we began testing a feature that lets you unlock the Messenger app using your device’s settings. It’s an added layer of privacy to prevent someone else from accessing your messages.

Aktuell wird das Feature bereits für erste Nutzer bereitgestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die neue Funktion dann für alle Nutzer weltweit ausgerollt. Einen Zeitplan hierfür gibt es noch nicht.

