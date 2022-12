Home Apps iPhone 13 Pro Max mit dem o2 Free Unlimited Max-Tarif für monatlich unter 65€ sichern

Natürlich bietet das iPhone 14 Pro Max einige spannende Features an, ist jedoch schlecht lieferbar und zudem unfassbar teuer. Mit dem direkten Vorgänger, dem iPhone 13 Pro Max ist man jedoch immer noch bestens bedient und hier gibt es ein interessantes Tarifbundle bei O 2.

iPhone 13 Pro Max im o2 Free Unlimited Max-Tarif

Das iPhone 13 Pro Max ist hinlänglich bekannt und wird hier in der Farbe Alpine Grün mit 256 GB Speicher angeboten. Es gibt ein ProMotion-Display, eine Triple-Kamera, 6 GB RAM, 4k-Videos mit 60 fps sowie dem A15 Bionic. Selbstverständlich ist auch 5G an Bord. Kommen wir nun zum Tarif. Der wird von o2 im eigenen Netz realisiert und bietet die folgenden Leistungen an:

Unlimitiertes Datenvolumen mit max. 500 Mbit/s (4G/5G)

Telefonie-Flat in alle dt. Netze

SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

monatlicher Grundpreis 64,99€ bei 36 Monaten Laufzeit

iPhone 13 Pro Max mit 256 GB Speicher für einmalig 1,00 Euro

Das Kleingedruckte

Für die Bereitstellung werden 39,99 Euro fällig, für den Versand des iPhone 13 Pro Max werden 4,99 Euro fällig. Der Tarif steht natürlich auch mit 24 Monaten Laufzeit zur Verfügung, dann liegt der monatliche Grundpreis bei 84,99 €. Wer in der Stadt wohnt, kann hier bedenkenlos zuschlagen, Telekom und auch Vodafone sind teurer. Bei Bedarf gibt es noch Tarifoptionen für Streaming und Cloud-Speicher.

