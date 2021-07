Home Daybreak Apple EU mahnt App Store-Öffnung an | Qualcomm nimmt es mit M1 auf | Apple wirbt für Umweltschutz – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Die EU-Kommission ist mit Apples Weigerung, den App Store nicht zu öffnen, nicht einverstanden. Spannenderweise sind wiederum einige Kunden mit dieser Position der EU nicht einverstanden, woraus sich eine interessante Frage ergibt: Müssen die Verbraucher vor der EU geschützt werden oder umgekehrt? Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Die EU-Kommission hat eine klar gefasste Haltung zu Apples Monopol auf iOS-Apps im App Store: Geht nicht. Noch einmal machte die Kommission klar, dass man eine fortgesetzte Halsstarrigkeit Apples in diesem Punkt keinesfalls akzeptieren wird. Leser wiederum wollen lieber einen isolierten App-Kosmos, als einen alternativen App Store, hier die jüngsten EU-Statements und eure Reaktionen darauf.

Qualcomm glaubt, es mit dem M1 aufnehmen zu können

Dort arbeiten inzwischen einige sehr kompetente Ingenieure, die Frühger bei Apple tätig waren. Daher kommt in Teilen der Optimismus, sich in Bälde bereits mit Apples neuer Prozessorplattform messen zu können, mehr dazu hier.

Apple unterstreicht erneut die Bedeutung des Klimaschutzes

Apple hat sich abermals zum Schutz der Umwelt und dem Ziel der Begrenzung des Klimawandels bekannt. Das Unternehmen sandte seine Managerin für Nachhaltigkeitsfragen auf einen österreichischen Kongress, wo die Konzernvertreterin das sagte, was Apple schon lange sagt – und was auch Tim Cook immer wieder sagt, wenn er über Umweltschutz und den Kampf gegen den Klimawandel spricht. Bemerkenswert ist in diesem Fall allenfalls noch, zu wem sie das alles in Österreich sagte, mehr dazu hier.

Neue Lampen leuchten bald

Die populärsten Smart Home-Lampen leuchten bald heller, darüber haben wir am Wochenende auch noch berichtet. Wann es so weit ist und wie hell es dann daheim wird, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Und smart bleibt es auch im letzten Thema vom Wochenende: Der bekannte Smart Home-Hersteller Niki hat eine smarte Tür vorgestellt. Was die kann und was es sonst noch über das Produkt zu wissen gibt, könnt ihr hier lesen.

Damit darf ich euch einen entspannten Samstag wünschen.

