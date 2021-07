Für mehr Klimaschutz: Apples Umweltbeauftragte besucht Austrian World Summit

Apples Senior Vice President Lisa Jackson hat die diesjährige internationale Klimakonferenz Austrian World Summit besucht. Im Zuge dessen hat sie heute mit Arnold Schwarzenegger, dem Organisator der Konferenz, über Maßnahmen gegen den Klimawandel gesprochen. Darüber hinaus erklärte sie auch, welchen Fortschritt Apple hier bereits gemacht habe.

Die Austrian World Summit, die jährlich stattfindet, wird von der Schwarzenegger Climate Initiative organisiert. Dabei erscheinen ranghohe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen sowie Regierungen weltweit, die dann die Möglichkeit haben, mit Schwarzenegger über den Klimaschutz zu sprechen.

Wie die deutsche Seite Macerkopf berichtet, habe Lisa Jackson bei einem Gespräch mit Schwarzenegger die Maßnahmen gelobt, die Apple bereits im Sinne des Umweltschutzes ergriffen habe.

Apple is already carbon neutral today and we have committed to making our entire supply chain and product use carbon neutral by 2030. To address the global problem of climate change, companies need to demonstrate that climate neutrality is possible and work with governments to achieve systemic change.