„Smart Door“: Nuki bringt smarte Tür auf den Markt

Jeder hat das schon einmal in einem Sci-Fi-Film gesehen, in dem sich die Tür zum Haus oder zur Wohnung wie von Zauberhand öffnet. Soweit ist es noch nicht, doch smarte Türschlösser haben uns diesem Ziel ein ganzes Stück näher gebracht. Wer sich dafür interessiert, kommt kaum an Nuki vorbei und die Österreicher kündigen eine neue Smart Door an. Damit wiederum kommen wir dem Beispiel aus dem Film ein kleines Stückchen näher.

Nuki Smart Door – ein Gemeinschaftsprojekt

Für die Smart Door tut sich Nuki mit einigen Herstellern zusammen und lässt das Projekt unter dem Label mitsamt passendem Logo „works with Nuki“ laufen – eine frappierende Ähnlichkeit zu HomeKit von Apple ist mit Sicherheit beabsichtigt.

Setzt man das Nuki Smart Lock auf den Schließzylinder auf, ist die Smart Door als komplettes Türsystem angelegt. Dafür hat Nuki sich mit mehreren Partnern zusammengetan und stellt die smarte Technologie zur Verfügung. Bei der eigentlichen Tür entschied man sich für den Hersteller WERU, die Mehrfachverriegelung nennt sich „KFV GENIUS“ und kommt von der Siegenia Gruppe. Darüber hinaus ist noch recht wenig bekannt, wenngleich Nuki dafür auf seiner Seite schon einen Produktbereich eingerichtet hat.

Verfügbarkeit

Nuki kündigt die Verfügbarkeit der neuen Smart Door noch für dieses Jahr an. Im vierten Quartal 2021 soll die smarte Tür bei Nuki sowie ausgewählten Partnern verfügbar sein. Das wichtige Detail fehlt allerdings und das ist der Preis. Hierzu hält man sich derzeit bedeckt. Erfahrungsgemäß dürfte das anhand von vergleichbaren Türen im Baumarkt kein günstiges Vergnügen werden.

