Facebook, Instagram und Messenger gestört: Viele Nutzer melden Probleme

Aktuell kommt es offenbar zu größeren Störungen bei Facebook und seinen diversen Ablegern. Vor allem Nutzer in europäischen Ländern scheinen von den Störungen betroffen zu sein. Facebook hat sich zu den Störungen noch nicht geäußert.

Derzeit erlebt Facebook offenbar einige technische Probleme: Verschiedentlich klagen Nutzer über Aussetzer und Störungen bei der Nutzung der Dienste. Betroffen sind etwa Instagram, der Facebook Messenger und Facebook selbst.

Nutzer können etwa keine Beiträge mehr posten, nicht auf Beiträge zugreifen oder beobachten Verbindungsprobleme. Auch der Versand von Direktnachrichten ist den Berichten nach vielfach gestört.

Schwerpunkt der Störungen liegt offenbar in Europa

Ein großer Teil der Berichte betroffener Nutzer stammt aus Ländern in Europa, es tauchen allerdings auch aus anderen Regionen Hinweise auf eine Störung auf. Bis jetzt hat sich Facebook selbst zu einem möglichen technischen Problem noch nicht geäußert. Eine Beseitigung von Störungen dieser Art nimmt in der Regel einige Stunden in Anspruch.

Well that’s both Instagram and Facebook down now. 🙈🤦‍♂️ — Jake Bonner (@JakeBonner5972) December 10, 2020

Wie viele Nutzer betroffen sind, ist nicht klar, in der Redaktion können wir keine Störungen beobachten. Wie sieht es bei euch aus?

