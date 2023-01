Home Apple Erst in der Apple Watch: Alle Apple-Produkte sollen Mikro-LED-Displays erhalten

Apple-Produkte sollen irgendwann alle mit Mikro-LED-Displays ausgestattet werden. Diese sind heller und sparsamer, bis es so weit ist, wird es aber wohl noch einige Zeit dauern – ein kleiner Einblick in einen weiteren Langzeitplan.

Apple hat Erfahrung mit langen Planungshorizonten. Viele Produkte und Projekte nehmen viel Zeit in Anspruch, bevor sie zur Marktreife gelangen – wenn überhaupt. Denn nicht alle Langzeitpläne gingen auf, man denke etwa an AirPower. Auch beim Apple Car weiß man noch nicht, ob und was einmal daraus werden soll, bei der MR-Brille sind ebenfalls noch viele Fragen offen.

Ein weiterer Langzeitplan ist dagegen vielleicht weniger von zahlreichen unsicheren Variablen belastet: Apple will sein Lineup vollständig auf Mikro-LEDs umstellen, schreibt Mark Gurman von der Agentur Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Umstellung könnte eine Dekade dauern

Apple arbeitet an der Entwicklung eigener Displays, Apfelpage.de berichtete. Dieses Projekt wurde bereits im Jahr 2017 angefangen, wie Gurman nun ausführt.

Seitdem arbeitet man bei Apple unter dem internen Codenamen T159 an deren Verwirklichung. Erste Produkte mit einem selbst entwickelten Display sollen im Jahr 2024 erscheinen, die Apple Watch Ultra soll den Anfang machen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Damit geht es aber erst los, so Gurman weiter. In den darauf folgenden Jahren sollen zunächst iPhone und iPad mit Mikro-LEDs ausgestattet werden, hernach auch der Mac.

Mikro-LEDs bieten Vorzüge gegenüber OLEDs, sie sind heller, die Farbtreue ist größer, die Blickwinkelunabhängigkeit auch, dafür sinkt der Strombedarf. Die Technik wird bereits in Geräten eingesetzt, wo sie allerdings noch immense Kosten verursacht.

Bis Apple all seine Produkte auf Mikro-LED-Displays umgestellt hat, so Gurman, könnte insgesamt ein Jahrzehnt vergehen. Und wir wissen, wie lang sich Einführungen neuer Produkte bei Apple hinziehen können.

