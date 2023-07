Home Deals Ergonomie-Deal: höhenverstellbarer Schreibtisch von FlexiSpot mit 15% Rabatt mitnehmen

Man darf es zwar kaum laut aussprechen, aber Corona hatte auch ein paar „Vorteile“. Vielen Lesern wurde zumindest temporär das Homeoffice ermöglicht und man erkannte, wie wichtig eine ergonomische Ausstattung ist. Das betrifft primär den Bürostuhl sowie den Schreibtisch. Schreibtisch ist dabei das richtige Stichwort, denn hier haben wir einen Deal entdeckt.

Höhenverstellbarer Schreibtisch im Angebot

Stundenlanges Sitzen vor dem Schreibtisch ist nicht gerade förderlich für die körperliche Gesundheit, was mittlerweile allgemein bekannt ist. Deshalb haben höhenverstellbare Schreibtische in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Wir durften ein Modell von FlexiSpot testen und waren hellauf begeistert. Hierbei handelte es sich um eine Premiumversion zu einem entsprechenden Preis. Wer einfach nur auf der Suche nach einem höhenverstellbaren Schreibtisch zu einem fairen Preis ist, der darf sich über das heutige Angebot freuen. Im Angebot ist der EG1 und zwar in der großen Variante mit der 160 cm x 80 cm großen Tischplatte mitsamt höhenverstellbarer Tischbeine. Die maximale Tragkraft liebt bei 70 Kilogramm im hochgefahrenen Zustand, damit sollte auch das üppigste Set-up Platz finden. Anstatt 299,99 Euro zahlt ihr nur knapp 255 Euro.

