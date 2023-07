Home Apple Apple TV+ setzt Serie „High Desert“ nach nur einer Staffel ab

Apple TV+ mag von der Quantität nicht das höchste Angebot haben, doch die Qualität passt. Dies ist sowohl auf den Inhalt als auch die technische Ausstattung gemünzt und dementsprechend bekamen bisher alle Serien immer eine zweite Staffel. Leider gilt dies nicht für „High Desert“ und damit sorgt man für ein Novum auf dem Streamingdienst.

Es gibt keine zweite Staffel

Die Serie „High Desert“ gehört zu den etwas unbekannteren Serien auf dem Streamingdienst, die Geschichte hatte aber ihren Charme. Doch scheinbar konnte Patricia Arquette in der Hauptrolle nicht genügend Zuschauer anlocken. Deshalb entschied sich der Streamingdienst, vorerst keine zweite Staffel zu bestellen. Dies wurde unter anderem durch einen tweet des ausführenden Produzenten Ben Stiller publik.

Doch es gibt immerhin einen kleinen Trost: Es ist derzeit nicht geplant, dass die Serie aus dem Streamingkatalog genommen wird. Damit unterscheidet sich Apple TV+ deutlich vom Wettbewerb wie HBO oder Disney+, die ihrerseits eingestellte Serien recht schnell aus dem Inhaltekatalog entfernen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

