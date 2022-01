Home Betriebssystem Entwickler erhalten tvOS 15.4 Beta 1

Entwickler erhalten tvOS 15.4 Beta 1

Und zuletzt wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass heute Abend auch tvOS 15.4 für alle registrierten Entwickler in einer ersten Beta vorgelegt wurde. tvOS bildet zugleich auch die Grundlage für die HomePod-Software. Welcher art die Neuerungen oder Änderungen des kommenden Updates sein werden, ist nicht klar, es dürfte sich aber in der Hauptsache um allgemeine Performance- und Stabilitätsverbesserungen handeln.

Am heutigen Donnerstag Abend hat Apple neben iOS 15.4 und iPadOS 15.4 Beta 1, macOS Monterey 12.3 Beta 1 und watchOS 8.5 Beta 1 auch eine erste Beta von tvOS 15.4 für die registrierten Entwickler zum Download bereitgestellt. Diese neue Beta kommt einen Tag, nachdem Apple das Update auf tvOS 15.3 für alle Nutzer veröffentlicht hatte.

Kommendes Update wird wohl vor allem die Performance von tvOS 15 verbessern

Auch die kommende Version von tvOS 15. wird für das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation zur Verfügung stehen. Es sind keine größeren Änderungen oder Neuerungen im Funktionsumfang von tvOS 15 zu erwarten, die Updates von tvOS adressieren in der Hauptsache zumeist lediglich allgemeine Verbesserungen der Stabilität, Performance und Sicherheit von tvOS.

Mit dem Update in der finalen Fassung für alle Nutzer ist in einigen Wochen bis wenigen Monaten zu rechnen. Euch fällt doch etwas interessantes in der Beta auf? Sagt uns gern bescheid.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!