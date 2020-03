Entwickler erhalten Beta 1 von tvOS 13.4.5

Apple hat tvOS 13.4.5 Beta 1 auch an die Entwickler verteilt. Die Versionsnummer von tvOS-Updates laufen seit einiger Zeit mit denen von iOS-Updates synchron, der Gehalt dieser Aktualisierungen ist aber ungleich geringer. Es ist auch noch nicht klar, was Apple in tvOS 13.4.5 ändern oder verbessern wird. Eine Public Beta für freiwillige Tester wird wohl bald folgen.

Apple hat heute Abend tvOS 13.4.5 Beta 1 an die Entwickler verteilt. Letzte Woche erst war tvOS 13.4 im Zuge einer allgemeinen Update-Welle für alle Systeme an alle Nutzer ausgegeben worden. Dieses Update brachte unter anderem die Unterstützung für die neuen universellen Käufe auch auf das Apple TV ab der vierten Generation, während ältere TV-Boxen ebenfalls ein kleines Update mit Sicherheitsverbesserungen erhalten hatten.

Heute Abend waren auch schon iOS 13.4 / iPadOS 13.4 Beta 1 sowie macOS Catalina 10.15.5 Beta 1 an die Entwickler verteilt worden.

Keine Details über den Inhalt des neuen Updates

Aktuell ist nicht klar, was sich mit dem Update auf tvOS 13.4.5 ändern wird. Apple wird aber wohl vor allem die Allgemeine Performance, Sicherheit und Stabilität von tvOS 13 verbessern sowie verbliebene Bugs beseitigen, die in tvOS 13.4 nicht mehr gefixt werden konnten.

Zudem dürfte auch bald eine Public Beta 1 von tvOS 13.4.5 für alle freiwilligen Tester verfügbar sein., Fällt euch etwas interessantes an der neuen Beta auf?

