Nachgereicht: Satechi OnTheGo 3-in-1-Charger

Auf der IFA 2024 kam das beste neue Produkt von Anker, nämlich die MagGo 3-in-1-Ladestation. So etwas gibt es nun auch von Satechi. Der Unterschied liegt im Detail.

Satechi OnTheGo 3-in-1-Ladestation

Beim 3-in-1-Modell ist die Ladefläche für das iPhone mit einer Ladeleistung von 15 Watt nach Qi2 versehen. Der Ladepuck für die Apple Watch ist MFi-zertifiziert. Dank der präzisen Magnetausrichtung lassen sich auch Android-Smartphones mit Qi2-/MagSafe-kompatiblen Adaptern oder Hüllen problemlos ausrichten. Abgerundet wird das mit der Ladefläche für die AirPods. Das Gehäuse aus Aluminium kombiniert Stabilität mit einer kratzresistenten Oberfläche aus veganem Leder, was der große Unterschied zu dem eingangs angesprochenen Pendant von Anker sind. Durch die flache Faltkonstruktion, die kompakte Transporttasche und die Wahl zwischen den Farben Sand und Black eignen sich beide Modelle ideal für den Einsatz unterwegs, im Büro oder zuhause. Anbei einmal das Datenblatt:

Faltbare Wireless Charger mit integriertem Ladepad für iPhone, Apple Watch und AirPods

Qi2-Ladefläche mit bis zu 15 Watt Ladeleistung für iPhones ab iPhone 12

Integrierte Ladespule für Apple Watch mit bis zu 5 Watt Leistung (MFi-zertifiziert)

Qi-Ladefläche (nur beim 3-in-1-Modell) mit bis zu 5 Watt für AirPods

Magnetische Ausrichtung über Qi2 für exakte Platzierung

Aluminiumgehäuse mit kratzresistenter Oberfläche aus veganem Leder

Kompatibel mit AirPods (2./3. Generation, Pro 1./2. Generation) mit Wireless- oder MagSafe-Case

Unterstützt auch Samsung Galaxy Z Fold (1–6), Z Flip (1–6), S21–S24 Series, Note 20 / Note 20 Ultra; Google Pixel 9 Series, Pixel Fold, Pixel 7 Series; OnePlus 12, 10 Pro, 9 / 9 Pro, 8 Pro; Sony Xperia 1 II–VI (Magnetische Ausrichtung nur mit Qi2-/MagSafe-kompatiblem Adapter oder Case)

Inklusive 1x USB-C-auf-USB-C-Kabel (1 Meter), 1x Reisetasche, 1x Benutzerhandbuch

Maße 3-in-1: 242,5 × 11,3 × 67,5 Millimeter | Gewicht: 145,3 Gramm

Preise und Verfügbarkeit

Fair enough, das Produkt ist schon seit Sommer 2025 verfügbar und leider etwas an uns vorbeigezogen. Der Preis liegt bei 119,99 Euro. Es gibt auch eine etwas preiswertere Option, dann sind nur zwei Ladeoptionen verfügbar. Mit Schwarz, Sand und einem Rosa gibt es drei verschiedene Farboptionen zur Auswahl:

