Endlich: Facebook für iPad jetzt mit Split-View

Die Entwicklungsabteilung von Facebook legt dieser Tage eine hohe Schlagzahl vor, anders kann man die Flut an neuen Features zurzeit nicht erklären. Über die Einführung des neuen Designs im Browser haben wir hier schon berichtet, jetzt spendiert man der App ein neues Feature.

Split-View auf dem iPad ist endlich möglich

Mit dem Update auf App-Version 269.0 (mittlerweile durch die Version 270.0 abgelöst) führt das soziale Netzwerk nach viereinhalb Jahren die Funktion Split-View ein. Von Apple erstmalig unter iOS 9 vorgestellt, lassen sich zwei Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm des iPads nutzen. Allerdings lässt sich die Facebook-App so nicht zweimal öffnen. Wer also trotzdem Facebook zweimal öffnen will, kann den Umweg über Safari oder einen anderen installierten Browser nutzen.

Slide-Over – so geht´s

Auch wenn die Vielzahl unserer Leser absolut versiert im Umgang mit dem iPad und Slide-Over sein werden, wollen wir hier noch einmal kurz den Weg dazu ausführen: Wenn ihr eine App geöffnet habt, wischt Ihr einfach das Dock in den Bildschirm hinein. Dort wählt ihr die entsprechende andere App aus, haltet sie fest und zieht sie entweder in die linke oder rechte obere Ecke des iPad. Anschließend könnt ihr mit der Trennlinie die Größe der beiden Fenster nach eigenem Geschmack verändern. Wollt ihr Split-View beenden? Einfach die Trennlinie auf eine Seite des Bildschirms ziehen, und Split-View ist beendet!

