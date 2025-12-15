iOS 26.3 und Co. in Beta 1 für Entwickler verfügbar

Apple läutet den nächsten Beta-Zyklus ein. iOS 26.3 Beta 1 sowie weitere Testversionen wurden heute Abend an Entwickler verteilt. Mit den finalen Fassungen ist wie immer in einigen Wochen zu rechnen.

Apple hat heute Abend iOS 26.3 Beta 1 für alle Entwickler zur Verfügung gestellt. Die neue Testfassung kann wie üblich in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update geladen und installiert werden, falls der Bezug von Betas aktiviert ist.

macOS 26.3 Beta 1. und Co. ebenfalls da

Darüber hinaus hat Apple auch macOS 26.3 Beta 1 für die Entwickler zum Download zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung ist ab sofort an jedem Mac verfügbar, an dem der Bezug von Betas eingerichtet ist.

Auch tvOS und watchOS 26.3 sind in neuen Testversionen für die Developer erschienen.

Apple wird iOS 26.3, macOS 26.3 und die übrigen kommenden Aktualisierungen wie üblich in einigen Wochen für alle Nutzer in den finalen Fassungen veröffentlichen.

Was sind eure Eindrücke zu iOS 26.3 und Co. in der neuen Beta? Teilt gern eure Beobachtungen in den Kommentaren unter dem Artikel.