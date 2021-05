Home Apple Düstere Zukunft: „Silo“-Reihe startet als Serie auf Apple TV+

Düstere Zukunft: „Silo“-Reihe startet als Serie auf Apple TV+

Neues Serienfutter für Apple TV+: Apple hat unlängst bekanntgegeben, sich die Rechte an der Romanreihe „Wool“ gesichert zu haben. Die Bücher von Hugh Howey beschreiben eine Zukunft, in der die Überlebenden einer globalen Katastrophe in unterirdischen Silos leben. Auf Apple TV+ werden wenigstens zehn Folgen der neuen Serie laufen.

Apple TV+ erhält frisches Futter: Wie Apple zuletzt bekanntgegeben hatte, hat man sich die Rechte am Stoff von Hugh Howey (Unser Leben dort) aus dessen Buchreihe „Wool“ gesichert: Diese Reihe mit dem deutschen Titel Silo erschien vor einigen Jahren in vielen eBook-Episoden beziehungsweise drei Romanen.

In den Hauptrollen der Verfilmung auf Apple TV+ sehen die Zuschauer unter anderem Rebecca Ferguson („Mission Impossible“, „Men in Black“, die zugleich auch als ausführende Produzentin an dem Projekt arbeitet. In der Serie spielt sie ‘Juliette“, die weibliche Heldin der Silo-Reihe.

Hugh Howey arbeitet ebenso an der Umsetzung seines Stoffs für die Serienfassung mit, wie auch Nina Jack und Ingrid Escajeda an den Arbeiten beteiligt sind.

Worum geht’s?

In „Silo“ wird eine Welt im Untergrund skizziert: Nach einer globalen Katastrophe ist die Oberfläche der Erde unbewohnbar und hoch toxisch geworden, menschliches Leben stirbt binnen kürzester Zeit, selbst Schutzanzüge helfen hier nicht. Die Menschen leben in einer Reihe unterirdischer Silos und zehren von begrenztem Abbau diverser Bodenschätze sowie einer mehr oder weniger gut funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Im Laufe der Geschichte wird allerdings klar, dass die Erde nicht grundlos oder in Folge einer Naturkatastrophe zerstört wurde, im zweiten Teil der Reihe „Level! wird die Vorgeschichte geschildert, während der Abschlussteil „Exit“ das Schicksal der Menschen in den Silos nach einigen turbulenten Entwicklungen beleuchtet.

Wie weit die Verfilmung die Geschichte begleiten und wie eng sie sich am Roman halten wird, ist nicht abzusehen. Zunächst wurden zehn Folgen von Apple bestellt, die von AMC Studios produziert werden. Auch dieser neue Stoff auf Apple TV+ ist eher schwere Kost und eröffnet eine düstere Zukunftsperspektive.

