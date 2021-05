Home Apps AppSalat – Beta Check: Neue MindNode-Outline nun auch auf iOS und iPadOS

Verfasst von David Haydl // 21. Mai 2021 um 14:39 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Vor einigen Monaten bekam MindNode für macOS eine komplett neue Outline-Ansicht. Diese wurde auch für iOS und iPadOS angepasst und ist jetzt in der öffentlichen Beta verfügbar. Diese wollen wir uns in diesem AppSalat anschauen.

Öffnet man MindNode zum ersten Mal nach dem Update, fällt zunächst nichts auf. Der überarbeitete Outline-Modus erscheint erst durch ein Tippen auf den betreffenden Button. Am iPad nimmt die Outline zu Beginn nur einen kleinen Teil der linken Bildschirmhälfte ein, während sie am iPhone im Vollbildmodus erscheint.

Am iPad kann der Vollbildmodus durch eine Berührung des Buttons mit dem Zoom-Symbol aktiviert werden. Dann erscheint nicht nur die Outline, sondern auch die Spalte mit Anpassungsmöglichkeiten – der Platz wird also sinnvoll genutzt. Was am iPad auch noch möglich ist, ist das flexible Anordnen der Panels. Wenn ihr also die Outline lieber auf der rechten Seite haben wollt, ist das ohne Probleme möglich. Dann tauscht die App die Position der dazugehörigen Knöpfe links oben auch gleich aus.

MindNode-Outline: So wie am Mac

Wenn der Arbeitsbereich dann eingerichtet ist, funktioniert das Ganze so wie am Mac. Es lassen sich also Knoten einfügen, löschen und bearbeiten und die gewünschte Struktur durch Einrückungen erstellen. Die Inhalte werden dabei sofort mit der Mind-Map-Ansicht synchronisiert, wobei man schnell zu einem Knoten über das Kontextmenü springen kann.

Bei der Bedienung des neuen Outline-Features am iPad ist man nicht nur auf Touch beschränkt. „Kritzeln“ mit dem Apple Pencil, Eingaben über eine Tastatur oder Klicks mit einem Trackpad oder einer Maus unterstützt die neue MindNode-Outline auch.

MindNode-Outline für iOS und iPadOS: Wann verfügbar?

Die neue Outline-Ansicht wird ab dem 25. Mai für MindNode Plus Kunden verfügbar sein. Dieses Abo kostet 2,99 Euro pro Monat oder 21,99 Euro pro Jahr.

