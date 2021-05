Home iPhone iPhone 12 unglaublich beliebt: Apple klarer Marktführer in Japan

Das iPhone erfreut sich in Japan weiter ungebrochener Beliebtheit: Vor allem das iPhone 12 wurde dem Unternehmen in dem asiatischen Inselreich regelrecht aus den Händen gerissen. Ausschlaggebend für den starken Verkauf des aktuellen Modells ist wohl dessen Unterstützung von 5G.

Apple ist der unangefochtene Star des japanischen Smartphonemarktes: Das iPhone hat im letzten Jahr zu einem massiven Anstieg der Verkäufe von Smartphones in Japan beigetragen, wie zuletzt aus Berichten taiwanischer Medien hervorging. Danach wuchs der japanische Smartphonemarkt in den letzten 12 Monaten um satte 17%, besonders kräftig fiel die Steigerung bei 5G-Modellen aus. Hier wuchsen die gar um das 40-fache.

Ausschlaggebend für diesen Trend ist dem Vernehmen nach das iPhone 12 (Affiliate-Link), das als erstes iPhone von Apple 5G unterstützt. Das iPhone beherrscht regelrecht den japanischen Markt.

Apples iPhone ist in Japan Marktführer

Das iPhone ist in Japan der Marktführer in den letzten 12 Monaten, dahinter folgt Samsung, auf den Plätzen haben sich einige japanische Hersteller versammelt. Rund die Hälfte der in Japan verkauften Smartphones waren in den zurückliegenden 12 Monaten iPhones. Insgesamt wurden zwischen April 2020 und März 2021 in Japan rund 32,7 Millionen Einheiten verkauft, schätzt der japanische Marktforscher MM Research Institute. Beeindruckend ist dieser Erfolg vor allem, da das iPhone 12 erst Ende 2020 auf den Markt kam und Corona-bedingt sogar später als üblich startete. Im genannten Zeitraum hat Apple gut 11 Millionen iPhones in Japan verkaufen können.

