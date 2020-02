Druck von Apple wird zum Segen: Buch von Ex-Apple-Manager wird Bestseller bei Amazon

Womöglich hat Apple ihm sogar einen Gefallen getan: Das Buch von Ex-Apple-Manager Tom Sadowski ging bei Amazon regelrecht durch die Decke, als Apple versuchte, es vom Markt nehmen zu lassen. Jetzt ist es auf der Bestsellerliste deutscher Titel ganz weit nach vorn gerückt.

Im Grunde gäbe die Geschichte Anlass zu leichtem Zweifel: Tom Sadowski schreibt ein Buch über seine Zeit als Manager des App Store Deutschland und nennt es ‘App Store Confidential. Apple wird auf seine Arbeit aufmerksam und versucht sie gerichtlich vom Markt nehmen zu lassen. Sein Verlag stellt sich jedoch hinter den Autor und weigert sich, den verlangten Rückruf des Werks zu beginnen, Apfelpage.de berichtete.

Als nun dieser Vorgang in deutschen Medien zum Thema wird, setzt ein regelrechter Run auf das Buch ein. Eine erste Auflage von 4.000 Exemplaren verkaufte sich großartig und eine Nachproduktion ist bereits im Gang. „Jeder spricht gerade darüber“, freut sich Peter Felixberger vom Verlag Murmann im Gespräch mit der Agentur Reuters.

Nummer zwei bei Amazon

In der Bestseller-Liste deutscher Titel bei Amazon ist das Buch inzwischen zur Nummer zwei aufgestiegen. Apple hat es mit seinen Drohgebärden gegen Sadowski wohl etwas übertrieben, so der Verlagsmanager weiter. Erst hat man den Druck auf den Ex-Mitarbeiter immer weiter erhöht, die Konsequenz, auch tatsächlich mit dem Fall vor ein Gericht zu ziehen, scheue das Unternehmen jedoch. Durch das Buch würden vertrauliche Details zu Apples Arbeitsweise enthüllt, wirft das Unternehmen ihm vor.

Weil Sadowski den Plan fasste, dieses bewusste Buch zu schreiben, warf man ihn raus, so Apple heute.Sadowski stellt die Sache anders dar und erklärt, einen Zusammenhang zwischen seiner Entscheidung, das Buch zu schreiben und seinem Weggang von Apple Ende letzten Jahres habe es nicht gegeben.

