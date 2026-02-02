Dreame kündigt QLED-TV in 65″ an: S100 mit Mini-LED und KI-Bildverarbeitung

Der Haushaltsgerätehersteller Dreame treibt die Diversifizierung seines Portfolios voran und steigt mit dem S100 erstmals in den TV-Markt ein. Der neue 65-Zoll-Fernseher ist klar im Premiumsegment positioniert und kombiniert moderne Displaytechnologie mit integrierter Audiolösung und KI-gestützter Bildverarbeitung.

Der S100 in 65″

Zentrales Element des Dreame S100 ist ein QLED-Panel mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Vielzahl separat steuerbarer Dimmzonen ermöglicht eine präzise Anpassung der Kontraste und soll sowohl sehr helle als auch dunkle Bildbereiche detailreich darstellen. Für das 65-Zoll-Modell nennt der Hersteller eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1000 Nits. Unterstützt werden gängige HDR-Standards wie Dolby Vision, HDR10+ und HLG. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz richtet sich der Fernseher auch an anspruchsvolle Nutzer. Nach der bereits erfolgten Erweiterung des Portfolios um Küchengeräte markiert der S100 damit den nächsten Schritt von Dreame in Richtung breiter aufgestellter Unterhaltungselektronik, Apfelpage berichtete.

KI bei Bild und Audio

Die Bildaufbereitung übernimmt ein integrierter KI-Prozessor aus eigener Entwicklung . Dieser analysiert eingehende Inhalte in Echtzeit, skaliert niedriger aufgelöstes Material hoch und optimiert Farbe, Schärfe sowie Kontrast szenenabhängig. Ziel ist eine möglichst konsistente Bildqualität unabhängig von der Quelle, inklusive Upscaling.

Beim Klang setzt Dreame auf ein fest integriertes Mehrkanal-Soundsystem. Mehrere Lautsprecher, darunter nach oben abstrahlende Treiber, sollen einen räumlichen Klang erzeugen, ergänzt durch einen integrierten Subwoofer für tiefe Frequenzen. Unterstützt wird objektbasiertes Surround-Audio, das auch Reflexionen im Raum einbezieht.

Gamer sollen ebenfalls nicht zu kurz kommen

Für Gamer bietet der S100 variable Bildwiederholraten, einen automatischen Low-Latency-Modus sowie HDMI-2.1-Anschlüsse mit hoher Bandbreite. Zudem soll laut Hersteller bei Ego Shootern ein spezieller Zielassistent zum Einsatz kommen. Als Betriebssystem kommt Google TV zum Einsatz, inklusive Streaming-Apps, Sprachsteuerung und Kinderprofilen. Mit dem S100 erweitert Dreame sein Angebot erstmals um Premium-Fernseher.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue QLED-TV mit Mini‑LED‑Technik soll bereits in dieser Woche erscheinen, konkret wurde der Marktstart auf den 05. Februar 2026 festgelegt. Leider fehlt die wichtigste Information, nämlich der Preis. Wir gehen von einem Preis jenseits der 1000 Euro aus.