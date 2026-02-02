Google Maps: Dank Gemini smarter navigieren

Google erweitert Google Maps um eine neue Gemini-Funktion, die die Navigation zu Fuß und mit dem Fahrrad deutlich komfortabler machen soll. Nutzer können ab sofort während der aktiven Routenführung freihändig mit dem KI-Assistenten sprechen, ohne den Navigationsbildschirm verlassen zu müssen. Das Update baut auf der bereits bekannten Konversationsnavigation im Fahrmodus auf, die Google im November 2025 einführte.

Freihändige KI-Navigation für Alltagssituationen

Während eines Spaziergangs lassen sich nun Fragen zur Umgebung stellen, etwa nach Informationen zur Nachbarschaft oder nach Cafés entlang der Route. Auch Radfahrer profitieren von der Integration, da sie unter anderem ihre voraussichtliche Ankunftszeit abfragen können, ohne die Hände vom Lenker zu nehmen. Google adressiert damit ein zentrales Sicherheitsproblem: Das Tippen auf dem Smartphone während der Bewegung ist nicht nur umständlich, sondern kann auch gefährlich sein.

Kontextuelle Gespräche mit Gemini

Die Gemini-Integration ist laut dem Blogeintrag des Unternehmens auf dialogbasierte Nutzung ausgelegt. Nutzer können Folgefragen stellen, ohne den Kontext zu verlieren. Wer etwa nach einem preiswerten Restaurant mit veganen Optionen fragt, kann anschließend gezielt Informationen zum Parken oder zur Lage abrufen. Die Navigation läuft dabei ununterbrochen weiter.

Sprachbefehle für die Routenführung

Neben klassischen Suchanfragen unterstützt Gemini auch direkte Navigationskommandos. Nutzer können per Sprache unter anderem:

zusätzliche Stopps zur Route hinzufügen

alternative Routen anzeigen lassen

Sprachanweisungen stummschalten

Auch praktische Fragen wie „Was ist meine nächste Abbiegung?“ oder „Wie ist das Wetter an meinem Ziel?“ lassen sich während der Navigation beantworten.

Schritt Richtung dialogbasierter Navigation

Mit der erweiterten Sprachsteuerung entwickelt Google Maps seine Navigation konsequent weiter. Statt reiner Routenführung rückt ein interaktives Assistenzsystem in den Fokus, das Informationen kontextbezogen liefert und die Bedienung während der Bewegung vereinfacht. Besonders für Fußgänger und Radfahrer stellt die Gemini-Integration einen spürbaren Funktionsgewinn dar, da sie Navigation und Informationssuche erstmals nahtlos miteinander verbindet.

