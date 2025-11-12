Dreame kündigt drei neue Helfer für den Haushalt an

Der Hersteller Dreamer ist hierzulande nach wie vor eher für seine Staub- und Wischroboter bekannt, weitet sein Portfolio aber aus. Bis wir das vor einigen Monaten angekündigte E-Auto zu sehen bekommen, dauert es noch etwas. Bis dahin füllt Dreame sein Portfolio mit drei neuen Haushaltsgeräten auf, die über eine interessante Preisgestaltung verfügen.

Heißluftfritteuse aus Glas als 5-in-1-Gerät

Heißluftfritteusen, auch als Airfryer bezeichnet, gehörten in den vergangenen Jahren zu den beliebtesten Haushaltsgeräten. Davon möchte auch Dreame partizipieren und hat sich ein paar nette Extras einfallen lassen. Neben der Heißluftfritteuse kann es auch zum Aufwärmen, Dämpfen oder Warmhalten genutzt werden. Die Zubereitung erfolgt in einem hitzebeständigen Glasbehälter, welcher zudem spülmaschinenfest ist.

5-in-1-Gerät: Air Fryer, Lunchbox, Dampfgarer, Warmhaltefunktion

Zwei Glasbehältergrößen: 2,5 und 4,5 Liter

Temperaturbeständig von -20 °C bis 400 °C

BPA-frei, spülmaschinenfest, lebensmittelechte Materialien

Der Marktstart soll am 16. November erfolgen, zum Einführungspreis von 99,00 Euro. Erhältlich ist das Produkt direkt bei Dreame oder im Mediamarkt. Zum Ende des Jahres soll auch Amazon dazukommen, hier ist eine andere Farbe geplant.

Die „smarte“ Biotonne

Zugegeben, Biotonne ist für den Food Waste Disposwer SF25 etwas salopp gewählt. Der kompakte Apparat trocknet, zerkleinert und neutralisiert Speisereste, sodass daraus ein trockener, weitgehend geruchsfreier Rückstand entsteht.

Dieser kann gelagert oder als Kompost verwendet werden, Dreame will so Kunden ansprechen, die organische Küchenabfälle ohne Gerüche oder sonstige Rückstände entsorgen wollen.

Küchenabfall-Zerkleinerer mit Trocken- und Desodorierungsfunktion

Reduziert Abfallvolumen um bis zu 90 %

Arbeitslautstärke: 27 dB(A)

Sichtfenster, Plug-and-Play ohne Installation

Kapazität: 2,5 Liter

Der Marktstart ist für den 14. November 2025 anvisiert, mit 399 Euro ist das ein ambitionierter Preis. Immerhin gilt für kurze Zeit ein Einführungsrabatt in Höhe von 100 Euro.

Luftreiniger für Haustiere

Zudem hat Dreame mit dem Pet Air Purifier AP10 einen Luftreiniger für Haushalte mit Tieren angekündigt. Mit einem mehrstufigen Filtersystem entfernt das Gerät Partikel, Gerüche und Tierhaare aus der Raumluft. Laut Hersteller werden 99,9 Prozent der Tierhaare erfasst.Neben der Luftreinigung soll das Gerät auch spielerische Elemente für Tiere bieten, etwa durch einen integrierten Laserpunkt oder ein Kratzbrett. Die Bedienung erfolgt per App oder über die LED-Anzeige direkt am Gerät.

Ab dem 14. November ist das Modell in Deutschland unter anderem in Deutschland für 399 Euro erhältlich. Bis zum 1. Dezember gilt ein Einführungsrabatt von 120 Euro.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!