DKB bringt Kontenchaos in Ordnung | Twitter-Übernahme mit knirschenden Begleiterscheinungen | Samsung sieht ein faltbares iPad – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das war ein Schreck: Die DKB beglückte einige Kunden in den letzten Tagen mit doppelten Abbuchungen aus dem letzten Monat, zudem lief die Kundenkommunikation anfangs eher unglücklich. Immerhin, inzwischen hat man eine Infoseite hierzu eingerichtet und die Rückbuchungen sind unterwegs. – willkommen zum Überblick am Morgen.

Es ist sicher ein Manöver, das aus dem Lehrbuch stammen könnte, wenn das Lehrbuch heißt: „Wie verunsichere und vertreibe ich als Bank Kunden am besten? Die Deutsche Kreditbank (DKB(, 100%ige Tochter der Bayern-LB und Deutschlands zweitgrößte Direktbank mit über fünf Millionen Kunden, buchte von vielen dieser Kunden zuletzt Beiträge doppelt ab, wie wir am Wochenende berichtet hatten.

Die Reaktionen blieben nicht aus und waren in etwa so, wie man es bei einer Doppelbelastung in finanziell klammen Zeiten erwarten würde. Die DKB hat dann, etwas spät, aber immerhin, via Social Media und auch im Banking weitere Infos bereitgestellt, die ihr beim Einloggen angezeigt bekommen müsstet. Danach sind doppelt gebuchte Positionen schon zurückgebucht oder dies geschieht heute. Wer in den Disco gerutscht ist, soll keine Dispozinsen zahlen. Wer an der Kasse gar nicht mehr zahlen konnte, weil er etwa Anfang Oktober eine Luxusreise gebucht und die dann doppelt gezahlt hatte und also quasi abgebrannt war… hat Pech. Für diese Kunden gab es nur eine hilflose Entschuldigung.

Der blaue Twitter-Haken kostet Geld

Elon Musk zerschlägt bei seiner Twitter-Übernahme nicht nur jede Menge Porzellan, auch einige seiner Geschäftsideen wirken wenig vertrauenerweckend. So wird der blaue Haken der Verifizierung nun gegen Geld erhältlich sein, hier dazu mehr. Deutsche Kunden bekommen diese Neuerung später.

Auch haben große Firmen wie VW und GM ihre Werbung auf Twitter ausgesetzt, hier dazu mehr.

Das neue Apple TV 4K wird mit Verzögerungen ausgeliefert

Apple hat die Auslieferung seines neuen Apple TV 4K begonnen. Es wird allerdings an einige Kunden mit ein wenig Verzögerung ausgeliefert, was auf eine robuste Nachfrage hindeuten könnte, hier dazu mehr.

Samsung sieht ein faltbares iPad

Interessanterweise scheint man bei Samsung ganz gut über Apples Pläne für faltbare Geräte bescheid zu wissen. Dort glaubt man nämlich ziemlich sicher zu wissen, dass 2024 ein erstes faltbares iPad erscheinen soll, hier dazu mehr.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in die Woche wünschen.

