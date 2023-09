Home Hardware DJI präsentiert Mini 4 Pro

DJI präsentiert Mini 4 Pro

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. September 2023 um 09:01 Uhr // Hardware // // 5 Kommentare

Drohnen erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und hier ist DJI nach wie vor das Maß aller Dinge. Der Pionier hat nun mit der Mini 4 Pro den neuesten Zugang vorgestellt.

Die DJI Mini 4 Pro

Die DJI Mini 4 Pro hat den großen Vorteil, dass sie lediglich 249 Gramm wiegt. Das sorgt dafür, dass man keinen Drohnen-Führerschein dafür benötigt. Ansonsten übernimmt die Mini 4 Pro einige der Funktionen der im Sommer vorgestellten Air 3. Laut Hersteller verfügt die Mini 4 Pro über das neue O4-Videoübertragungssystem, das eine Übertragungsreichweite auf bis zu zehn Kilometer in Europa erlaubt. Die Kamera nimmt Videos in 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde in HDR auf. Für Zeitlupen stehen bis zu 100 Bilder pro Sekunde in Full-HD-Auflösung zur Verfügung.

Mit vier Weitwinkel- und zwei abwärts gerichteten Sichtsensoren erkennt die Drohne Hindernisse aus allen Blickwinkeln. Die Daten werden für eine automatische Hinderniserkennung und -vermeidung genutzt, wenn der Pilot das Gerät steuert. Die Rundum-Abtastung soll verhindern, dass die Drohne ungeplant in Bäume, Gebäude und andere Hindernisse geflogen wird. Die maximale Flugzeit wird mit maximal 34 Minuten angegeben.

Preise und Verfügbarkeit

Im Hinblick auf Gewicht ist die Drohne wirklich mini, in Bezug auf die Ausstattung eher maxi unterwegs. Das schlägt sich auch im Preis nieder, ab 799,00 Euro geht es los. Bundles mit zusätzlichen Akkus starten ab 1000 Euro.

