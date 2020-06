Die Telekom verschenkt auch im Juni wieder 500 MB Datenvolumen

Die Deutsche Telekom verschenkt auch in diesem Monat wieder zusätzliches Datenvolumen an ihre Kunden. Die üblichen 500 MB können alle Kunden auf dem üblichen Weg erhalten und der führt bekanntlich über die Mein Magenta-App.

Die Deutsche Telekom setzt auch in diesem Monat wieder ihre Geschenkaktion fort. Kunden erhalten auch im laufenden Monat zusätzliche 500 MB an alle Kunden mit einem Laufzeitvertrag beim Magenta-Konzern.

Das Unternehmen hat diese Aktion in den letzten Monaten nie unterbrochen. In Erinnerung bleiben ohne Frage die zusätzlichen zehn GB für ausnahmslos alle Kunden, die auch an Kunden mit einem Business-Vertrag verschenkt wurden. Mit dieser Aktion wollte die Telekom öffentlichkeitswirksam bei der Bewältigung der Corona-Krise zu helfen, dagegen nehmen sich 500 MB eher bescheiden aus, sind aber geschenkt für viele Kunden durchaus hilfreich.

Weg zum Datenvolumen führt über die Magenta-App

Kunden, die die kostenlosen zusätzlichen 500 MB Datenvolumen bei der Telekom erhalten wollen, können diese über die App Mein Magenta aktivieren. Die App kann auch genutzt werden, um Details zum Vertrag und Tarif einzustellen.

Leider steht die Aktion nach wie vor nicht für Geschäftskunden und einige andere Kundengruppen zur Verfügung. Die kompletten Teilnahmebedingungen zur Aktion finden sich auf der Sonderseite der Deutschen Telekom zum Datengeschenk.

