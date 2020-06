Apple TV+ erhält zehnteilige Doku „Briefe an …“

Apple hat heute die neue Doku-Reihe „Briefe an …“ auf Apple TV+ veröffentlicht. In zehn Episoden werden Geschichten über verschiedene herausragende Persönlichkeiten erzählt. Wie gefällt euch der neue Inhalt?

Und wieder eine Doku: „Briefe an …“ wurde heute auf Apple TV+ veröffentlicht. Die Serie trägt im Original den Titel „Dear …“.

In insgesamt zehn Folgen werden Geschichten über herausragende Persönlichkeiten und die Menschen, von denen sie inspiriert wurden, erzählt. Darunter finden sich Namen bekannter Musiker und Künstler wie Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Yara Shahidi, Stevie Wonder, Aly Raisman, Misty Copeland oder Big Bird.

Apple hat alle zehn Episoden auf einmal zur Verfügung gestellt, man kann also bei gesteigertem Doku-Bedarf gleich die gesamte Serie am Stück schauen.

Neue Doku basiert auf Kampagne für Apple Watch

Die Produktion, deren einzelne Episoden stets an bestimmten, für den Kontext entscheidenden Briefen aufgehängt ist, orientiert sich lose an einer Kampagne, die Apple einst startete, um die Apple Watch zu bewerben. Darin schilderten verschiedene Nutzer der Apple Watch in Briefen, auf welche Weise die Uhr von Apple ihr Leben verändert hat.

Apple TV+ leidet nach wie vor an einem ausgeprägten Mangel an Inhalten, daran vermochte auch die jüngst erfolgte Lizenzierung erster nicht im Auftrag von Apple produzierter Inhalte nichts zu ändern, Apfelpage.de berichtete. In jüngster Vergangenheit hat Apple einige gewichtige Personalien in Hinblick auf Apple TV+ auf den Weg gebracht, wie wir hier, hier und hier berichtet haben. Diese haben das Potenzial, den Katalog des Dienstes in Zukunft attraktiver zu machen, all diese Maßnahmen greifen allerdings nur mittelfristig.

