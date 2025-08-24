Heute neue Activity Challenge zur Feier der National Parks abstauben

Der Sonntag ist da, das üppige Frühstück hoffentlich eingenommen. Doch kein Grund, faul auf dem Sofa zu liegen. Denn heute ist nämlich auch der „National Park Day“ in den USA und passend dazu gibt es eine neue Activity Challenge auf der Apple Watch.

Neue Activity Challenge

Der „Feiertag“ stammt aus den USA und feiert den National Park Service. Dieser wurde am 15. August 1916 gegründet und hat sich dem Schutz und Erhalt der zahlreichen Nationalparks in den Vereinigten Staaten verschrieben. Wie dem auch sei, heute könnt Ihr mal wieder neue Badges und animierte Sticker abgreifen. Dazu reicht es aus, ein Training mit einer Mindestrainingsdauer von 20 Minuten zu absolvieren. Dafür kann man auch Fitness+ oder jede andere Appo nutzen, die Trainingsdaten in Apple Health schreiben kann.

Individuelle Sticker

Die Activity Challenges sind durchaus beliebt, da man neben einem speziellen Erfolgsabzeichen auch die dazugehörigen Sticker für iMessage und FaceTime bekommt – mit denen sich hervorragend angeben lässt. Wichtig dabei zu wissen, die Activity Challenges stehen nur an jeweiligen Tagen zur Verfügung. Wer dies verpasst, muss bis zum kommenden Jahr warten.