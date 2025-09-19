Apples neue AirPods Pro 3 sind gerade mal wenige Tage offiziell vorgestellt, da bekommen sie schon ihre erste Aktualisierung. Die wird eingespielt, sobald die Kopfhörer im Case und in Reichweite des iPhones sind.

Pünktlich zum Verkaufsstart am Freitag hat Apple ein neues Firmware-Update für die AirPods Pro 3 bereitgestellt. Nach der Einführung der Version 8A356 zum Start von iOS 26 wurde nun die leicht aktualisierte Build 8A357 veröffentlicht.

Für Nutzer sind keine sichtbaren Änderungen zu erwarten. Wahrscheinlich hat Apple lediglich einen Fehler in der vorherigen Firmware behoben, um den reibungslosen Start des neuen Kopfhörermodells sicherzustellen.

AirPods Pro 3: Das Update kommt, wann es will

Um das Update zu erhalten, empfiehlt Apple die AirPods mit einem iPhone, iPad oder Mac (jeweils auf dem neuesten Softwarestand) zu koppeln, das Ladecase an den Strom anzuschließen und die Kopfhörer für mindestens 30 Minuten im geschlossenen Case in Bluetooth-Reichweite zu lassen. Eine manuelle Installation ist wie gewohnt nicht möglich.