Apple TV+ kündigt fünfte Staffel von „The Morning Show“ an

Während Apple TV+ in den USA mittlerweile 12,99 US-Dollar pro Monat kostet, können Abonnenten den Streamingdienst hierzulande noch für 9,99 Euro abonnieren und sich über den Start der vierten Staffel von „The Morning Show“ freuen. Für Fans der Serie gibt es noch eine weitere gute Nachricht.

Apple TV+ kündigt fünfte Staffel an

Apple Tv+ kündigte die Serie zusammen mit „See -Reich der Blinden“ oder „Ted Lasso“ an und zählt somit zu den Urgesteinen des Streamingdienstes. Die Serie greift dabei immer wieder aktuelle gesellschaftliche Themen auf und trifft damit den Nerv der Zeit und Zuschauer. Parallel zum Start der neuen Staffel kündigte der Streamingdienst an, dass man eine fünfte Staffel in Auftrag gegeben hat. Plot und Ausstrahlungstermin sind sind indes noch vollkommen unbekannt. Wir schätzen, dass Jennifer Aniston und Reese Witherspoon wieder in ihre Hauptrollen schlüpfen und als ausführende Produzentinnen zurückkehren werden.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.