Die Galaxy Watch 4 ist nicht länger mit iOS kompatibel

Die neue Galaxy Watch 4 wird ein wenig wählerischer bei ihren Partner-Smartphones: Am besten funktioniert sie mit einem Galaxy-Smartphone. Mit einem iPhone lässt sich die Uhr im Gegensatz zu ihren Vorgängern nun allerdings gar nicht mehr koppeln.

Samsung hat bei seiner Smartwatch-Serie Galaxy Watch eine kleine, aber interessante Änderung hinsichtlich der Kompatibilität vorgenommen: Die neue Galaxy Watch 4 kann nicht mehr mit einem iPhone gekoppelt werden. Bis jetzt war dies mit den Smartwatches des Unternehmens durchaus möglich, wenn sich auch nicht alle Funktionen auf diese Weise nutzen ließen.

Auch weiterhin sollen sich ältere Modelle der Galaxy Watch mit iOS-Geräten verwenden lassen, ließ Samsung via Medienbericht verlauten. Wieso man diese Unterstützung bei der Galaxy Watch 4 entfernt hat, ist nicht klar.

Begrenztere Hardwarekompatibilität breitet sich aus

Die Apple Watch ist schon seit je her nur mit einem iPhone in Betrieb zu nehmen und sinnvoll zu nutzen. Die AirPods lassen sich zwar unter Android verwenden, jedoch mit eingeschränkter Funktionalität. Auch andere Hersteller binden ihre Wearables zunehmend an ihre eigenen Modelle. Die Galaxy Watch ist zwar mit allen Android-Geräten prinzipiell zu verwenden, am besten ist dies allerdings mit einem Galaxy-Smartphone möglich.

In einer weiteren Meldung haben wir die jüngsten Neuvorstellungen faltbarer Smartphones von Samsung für euch zusammengefasst. Highlight der Produktvorstellung waren die neuen Foldables von Samsung, mit denen sich das Unternehmen klar an die Spitze dieses neuen, noch sehr jungen Marktsegments gesetzt hat.

