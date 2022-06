Home Mobilfunk Vodafone: GigaMobil statt Red – Datenvolumina steigen nur geringfügig

Vodafone: GigaMobil statt Red – Datenvolumina steigen nur geringfügig

Der Juni ist traditionell ein Monat, indem es eine gewisse Veränderung auf dem deutschen Mobilfunkmarkt gibt. Damit kommen wir zu Vodafone, die pünktlich zum Monatswechsel ihre neue Tarifstruktur im Mobilfunkbereich an den Start bringen. Hier gibt es die Details.

GigaMobil statt Red

Kommen wir zunächst zum Namen: Die neuen Tarife hören auf den Namen GigaMobil, damit ist die alte Red-Tarifstruktur Geschichte, und die neuen Tarife sind ab heute verfügbar. Wer die Webseite besucht, wird nur noch vier Tarife statt der bisherigen fünf Tarife finden, doch dazu später mehr. Vodafone hat die Tarifstruktur etwas vereinfacht und das Datenvolumen in allen Tarifen angehoben – jedoch nicht so stark, um den Wegfall der Pässe, wie die Düsseldorfer Mobilfunker ihr Zero-Rating-Angebot bezeichneten, zu egalisieren:

GigaMobil XS

5 GB Datenvolumen (statt 4 GB) mit 5G

Telefonie-Flat in alle dt. Netze

monatlicher Grundpreis 29,99€

GigaMobil S

12 GB Datenvolumen (statt 10GB) mit 5G

Telefonie-Flat in alle dt. Netze

monatlicher Grundpreis 39,99€

GigaMobil M

25 GB Datenvolumen (statt 20GB) mit 5G

Telefonie-Flat in alle dt. Netze

monatlicher Grundpreis 49,99€

GigaMobil XL

Unbegrenztes Datenvolumen

Telefonie-Flat in alle dt. Netze

Eine OneNumber-Karte kostenlos zubuchbar

monatlicher Grundpreis 79,99€

Vodafone erlaubt es auch in den neuen GigaMobil-Tarifen, verschiedene Angebote miteinander zu kombinieren. Außerdem kann nicht genutztes Datenvolumen in das GigaDepot verschoben und in den nächsten Monat mitgenommen werden.

GigaMobil L nur über Umwege buchbar

Interessanterweise ist der L-Tarif von der Webseite verschwunden, soll sich aber über Umwege und den Kundenservice buchen lassen:

GigaMobil L

50 GB Datenvolumen (statt 40GB Datenvolumen) im 5G Netz

Telefonie-Flat in alle dt. Netze

monatlicher Grundpreis 59,99€

Nach dem ersten Blick gehen wir davon aus, dass Kunden, die aufgrund der wegfallenden Pässe mehr Datenvolumen benötigen, in den GigaMobil XL gedrängt werden sollen. Nur hier gibt es unlimitiertes Datenvolumen, was durch den Wegfall der Pässe für einige Kunden zur zwingenden Wahl werden dürfte. Dieser kostet ohne Smartphone allerdings auch 79,99€. Mit dem Zero-Rating-Angebot dürften nicht wenige Kunden in Summe deutlich günstiger gefahren sein, was die Begründung der Bundesnetzagwntue hier ad absurdum führt. Übrigens, der genannte Grundpreis aller Tarife bezieht sich ohne Smartphone.

Einschätzung

Üblicherweise verbietet sich eine Einschätzung, doch hier kommen wir nicht drumherum. Vodafone hat die neuen Tarife auch wegen der Entscheidung der Bundesnetzagentur vorgestellt. Dabei untersagte die Behörde sämtliche Zero-Rating-Angebote sowie deren aktive Vermarktung. Das Kalkül der Bundesnetzagentur war dabei klar, die Mobilfunkanbieter sollten so zu höheren Datenvolumina in ihren Tarifen gezwungen werden, damit das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert wird. Die eher spärliche Anhebung in den Tarifen zeugt davon, dass diese Erwartung eher nicht erfüllt worden ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!