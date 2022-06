Home Apps Affinity Publisher kommt auf das iPad

Mit der Affinity-Suite hat der Entwickler Serif leistungsstarke Software im Angebot, mit dessen Hilfe sich Bilder, Designs und Layouts hervorragend bearbeiten und erstellen lassen. Wer Affinity Publisher nutzen wollte, musste allerdings auf den Mac zurückgreifen. Doch dies wird sich demnächst ändern.

Affinity Publisher kommt auf das iPad

Über Affinity bzw. Serif haben wir hier bei Apfelpage schon diverse Male berichtet, da es eine hervorragende Alternative zu den Programmen von Adobe ist. Auf dem iPad lässt sich allerdings nur Affinity Photo und Affinity Designer nutzen. Nun kündigte der Entwickle über seinen eigenen Blog an, dass man demnächst auch Affinity Publisher auf das iPad bringen will. Affinity Publisher verspricht, das iPad zum Setzen von professionellem Seitendesign vorzubereiten und will auch unterwegs alle Werkzeuge zur Verfügung stellen, die für die Gestaltung von Arbeitsmappen, Broschüren, Postern und Zeitschriften benötigt werden.

Kein konkreten Termin genannt

Darüber hinaus ist der Entwickler aber sparsam mit den Informationen. So nannte man kein konkretes Datum, man spricht lediglich von „Affinity Publisher für iPad erscheint voraussichtlich in Kürze“. Auch bezüglich des Preises gibt man sich bedeckt. Allerdings bietet Affinity die iPad-Versionen im iOS App Store zum Preis von 21,99 Euro an. Die Desktop-Versionen liegen bei 54,99 Euro pro Software. Es gibt allerdings regelmäßige Rabattaktionen, bei denen sich bis zu 50% sparen lassen.

