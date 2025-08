Apple TV+ kündigt Ausblick und Starttermin für die Thrillerserie „Down Cemetery Road“ an

Paramount+ und Netflix bauen seit geraumer Zeit ihren Streamingkatalog mit Reality-TV-Formaten aus, was der Attraktivität nicht besonders dienlich ist. Gänzlich anders stellt sich Apple TV+ auf und im Herbst wird es eine neue, spannende Thrillerserie geben.

Serie „Down Cemetery Road“ angekündigt

Es handelt sich hierbei um eine Thrillerserie, die im späten Herbst dieses Jahres erscheinen wird. In der Hauptrolle und als ausführende Produzentin fungiert die Oscar-, BAFTA-, Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Emma Thompson (“Sense and Sensibility”). Die Golden Globe- und zweifache Olivier-Award-Preisträgerin Ruth Wilson („Luther“) übernimmt die zweite Hauptrolle. Sie spielt eine Nachbarin, die nach einer Explosion in ihrer Nachbarschaft ein Mädchen vermisst. Sie bittet die Privatdetektivin Zoë Boehm, gespielt von Thompson, um Hilfe. Zoë und Sarah geraten plötzlich in eine komplexe Verschwörung, die enthüllt, dass Menschen, die lange für tot gehalten wurden, noch immer unter den Lebenden sind, während die Lebenden sich schnell den Toten anschließen.

Startet Ende Oktober

Wie bereits angeklungen, startet die Serie Ende Oktober. Konkret werden die ersten beiden Folgen am 29. Oktober 2025 ausgestrahlt, anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Die Serie umfasst insgesamt acht Episoden und das Staffelfinale ist für den 10. Dezember vorgesehen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.