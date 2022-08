Home Sonstiges Das seht ihr bei Prime Video und Freevee im September 2022

Das seht ihr bei Prime Video und Freevee im September 2022

Ende der Woche ist der Monat August schon wieder vorbei und es geht rund: Die IFA 2022 steht an, direkt danach geht es auch schon bei Apple weiter. Wer etwas abschalten will, darf sich auf ein paar echte Highlights auf Prime Video und Freevee freuen.

Das seht ihr auf Prime Video

Fangen wir mit Sport an. Der beste Sport ist bekanntlich der, denn man bequem von der Couch verfolgen kann – so haben wir gehört. Wie dem auch sei, ab September zeigt Amazon regelmäßig am Dienstag wieder die Champions League:

Champions League – RB Leipzig vs. Shaktar Donezk

am 06.09.22

– RB Leipzig vs. Shaktar Donezk am 06.09.22 Champions League – FC Bayern vs. FC Barcelona

am 13.09.22

Die neuen Serien bei Prime Video

bei den neuen Serien steht ganz klar die Serienadaption von „Herr der Ringe“ im Blickpunkt. Amazon rührte dafür zuletzt kräftig die Werbetrommel, Apfelpage berichtete

Star Trek: Lower Decks – Staffel 3

Verfügbar ab 01.09.22

– Staffel 3 Verfügbar ab 01.09.22 The Handmaid’s Tale – Staffel 4

Verfügbar ab 01.09.22

– Staffel 4 Verfügbar ab 01.09.22 The Last Ship – Staffel 5

Verfügbar ab 09.09.22

– Staffel 5 Verfügbar ab 09.09.22 Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – Staffel 1, exklusiv verfügbar ab 02.09.22

– Staffel 1, exklusiv verfügbar ab 02.09.22 A Private Affair – Staffel 1, exklusiv verfügbar ab 16.09.22

– Staffel 1, exklusiv verfügbar ab 16.09.22 The Grand Tour presents: A Scandi Flick , exklusiv verfügbar ab 16.09.22

, exklusiv verfügbar ab 16.09.22 Prisma – Staffel 1, exklusiv verfügbar ab 21.09.22

– Staffel 1, exklusiv verfügbar ab 21.09.22 Jungle – Staffel 1

Amazon Original Serie, exklusiv verfügbar ab 30.09.22

– Staffel 1 Amazon Original Serie, exklusiv verfügbar ab 30.09.22 The Sex Lives Of College Girls – Staffel 1

Verfügbar ab 30.09.22

Die neuen Filme Filme bei Prime Video

Ad Astra

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Dünnes Blut

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Der Göttliche Andere

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Mary Shelley

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Card Counter

Verfügbar ab 03.09.22

Verfügbar ab 03.09.22 The Great Gatsby

Verfügbar ab 03.09.22

Verfügbar ab 03.09.22 Those Who Wish Me Dead

Verfügbar ab 03.09.22

Verfügbar ab 03.09.22 The Boy Behind The Door

Verfügbar ab 03.09.22

Verfügbar ab 03.09.22 Zeros And Ones

Verfügbar ab 05.09.22

Verfügbar ab 05.09.22 Flight / Risk

exklusiv verfügbar ab 09.09.22

exklusiv verfügbar ab 09.09.22 Blacklight

, verfügbar ab 09.09.22

, verfügbar ab 09.09.22 Mortal Kombat

Verfügbar ab 13.09.22

Verfügbar ab 13.09.22 Escape Plan 2: Hades

Verfügbar ab 15.09.22

Verfügbar ab 15.09.22 Goodnight Mommy

exklusiv verfügbar ab 16.09.22

exklusiv verfügbar ab 16.09.22 Beerfest

Verfügbar ab 17.09.22

Verfügbar ab 17.09.22 Durst

Verfügbar ab 17.09.22

Verfügbar ab 17.09.22 Fatale

Verfügbar ab 17.09.22

Verfügbar ab 17.09.22 Hello Again Ein Tag Für Immer

Verfügbar ab 18.09.22

Verfügbar ab 18.09.22 The Exorcist

Verfügbar ab 25.09.22

Verfügbar ab 25.09.22 My Best Friend’s Exorcism

exklusiv verfügbar ab 30.09.22

Die Neuzugänge bei Freevee

Amazon führte letzten Monat einen neuen kostenfreien Channel namens Freevee ein,Apfelpage berichtete. Auch hierfür hat Amazon ein paar Neuzugänge im Gepäck:

Die neuen Serien

Hollywood Houselift with Jeff Lewis – S1

Amazon Freevee Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 30.09.22

– S1 Amazon Freevee Original Serie Exklusiv verfügbar ab 30.09.22 Bonnie & Clyde

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Forever S1

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 The Shield S1-2

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Warehouse 13 S1-2

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Grimm S1-2

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Snatch S1-2

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Fringe S1-5

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 September 15

Fair Trade S1

Verfügbar ab 15.09.22

Verfügbar ab 15.09.22 Medium S1-7

Verfügbar ab 15.09.22

Die neuen Filme

Post Malone: Runaway

Amazon Freevee Original Serie

Exklusiv verfügbar ab 25.08.22

Amazon Freevee Original Serie Exklusiv verfügbar ab 25.08.22 American Pastoral

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Before I Fal l

Verfügbar ab 01.09.22

l Verfügbar ab 01.09.22 Draft Day

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Lost in Translation

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 The Man Who Cried

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Vera Drake

Verfügbar ab 01.09.22

Verfügbar ab 01.09.22 Keepers

Verfügbar ab 03.09.22

Verfügbar ab 03.09.22 Coma

Verfügbar ab 03.09.22

Verfügbar ab 03.09.22 Admission

Verfügbar ab 04.09.22

Verfügbar ab 04.09.22 Creepshow

Verfügbar ab 05.09.22

Verfügbar ab 05.09.22 Beautiful Creatures

Verfügbar ab 07.09.22

Verfügbar ab 07.09.22 The Chronicles of Riddick: Dark Fury

Verfügbar ab 09.09.22

Verfügbar ab 09.09.22 Kleine Haie

Verfügbar ab 10.09.22

Verfügbar ab 10.09.22 Dragon: The Bruce Lee Story

Verfügbar ab 12.09.22

Dronningen

Verfügbar ab 13.09.22

Verfügbar ab 13.09.22 The Christmas Dragon

Verfügbar ab 15.09.22

Verfügbar ab 15.09.22 Spy Kids

Verfügbar ab 16.09.22

Verfügbar ab 16.09.22 The Cider House Rules

Verfügbar ab 16.09.22

Verfügbar ab 16.09.22 The Gangster, the Cop, the Devil

Verfügbar ab 18.09.22

Verfügbar ab 18.09.22 Fabricated City

Verfügbar ab 19.09.22

Verfügbar ab 19.09.22 Churchill

Verfügbar ab 20.09.22

Verfügbar ab 20.09.22 September 21

Enemy

Verfügbar ab 21.09.22

Verfügbar ab 21.09.22 The Colony

Verfügbar ab 22.09.22

Verfügbar ab 22.09.22 The Misfits Club

Verfügbar ab 22.09.22

Verfügbar ab 22.09.22 What Happened to Monday

Verfügbar ab 23.09.22

Verfügbar ab 23.09.22 Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück

Verfügbar ab 24.09.22

Verfügbar ab 24.09.22 Molly’s Game

Verfügbar ab 24.09.22

Verfügbar ab 24.09.22 Reine Formsache

Verfügbar ab 26.09.22

Verfügbar ab 26.09.22 Unbroken

Verfügbar ab 28.09.22

Verfügbar ab 28.09.22 The Great Battle

Verfügbar ab 30.09.22

Verfügbar ab 30.09.22 The Sting

Verfügbar ab 30.09.22

Für Prime-Mitglieder kostenfrei

Wer bereits Prime-Kunde bei Amazon ist, kann kostenfrei auf die gelisteten Inhalte zugreifen. Alle anderen können entweder die Jahresmitgliedschaft zu 89,99€ Euro erwerben oder den Dienst für monatlich 8,99 € abschließen. Über den nachfolgenden Link können Neukunden unter euch den Dienst einmal 30 Tage testen:

