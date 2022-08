Home Gerüchte Sonos arbeitet an neuem Lautsprecher: Mit Dolby Atmos?

Sonos arbeitet an neuem Lautsprecher: Mit Dolby Atmos?

Nachdem Sonos zu Beginn der Corona-Pandemie mit zweifelhaften Entscheidungen bezüglich App und Recycling für Stirnrunzeln gesorgt hatte, konzentriert man sich wieder auf die Entwicklung neuer Produkte. Nach dem Abdecken der mittleren Preisklasse scheint man sich nun auf wieder High-End zu konzentrieren. Wir klären auf.

Sonos arbeitet an neuem Lautsprecher mit Codenamen „Optimo 2“

Sonos war jahrelang bekannt dafür, nur hochpreisige Produkte anzubieten: Sonos Play:5, Sonos Playbar, Sonos Playbase und Sonos Sub. Erst in der jüngeren Vergangenheit öffnete man sich nach unten und führte die Sonos Beam und den Sonos One in verschiedenen Ausführungen ein. Doch nun scheint man sich wieder auf seine Ursprünge zu konzentrieren, wie ein Leak über The Verge zeigt. Demzufolge soll Sonos an einem neuen High-End-Lautsprecher arbeiten, der sich an die Sonos ARC anlehnen soll. Damit ist klar, dass der neue Lautsprecher eine omnidirektionale Abstrahlung bieten soll. Darauf deuten erste Skizzen hin, die das US-Magazin unter Versprechung von Geheimhaltung sehen durfte. Das lässt darauf schließen, dass der neue Lautsprecher ebenfalls Dolby Atmos bietet. Um dies zu realisieren, soll Sonos eine Anzahl von Treibern verbauen, die in alle Richtungen abstrahlen soll. Dafür soll der RAM zudem doppelt so groß wie in allen bisherigen Lautsprechern werden, der Flashspeicher soll sogar achtmal größer sein.

Erster stationärer Sonos-Lautsprecher mit Bluetooth

Sonos hat sich lange geweigert, Bluetooth zu verbauen. Mit den mobilen Lautsprechern Sonos Move und Sonos Roam wandelte sich das etwas. Bei den stationären Lautsprechern sucht man dies allerdings bisher vergeblich. Mit dem Optimo 2 soll sich das den Quellen zufolge aber ändern. Die übliche Konnektivität bleibt mit WLAN und AirPlay 2 wie gehabt. Der neue Flagship-Lautsprecher soll zudem über integrierte Mikrofone für den Sprachassistenten sowie die Funktion TrueTone verfügen. Ergänzend dazu soll Sonos noch an zwei weiteren Lautsprechern arbeiten, die ebenfalls den Codenamen Optimo tragen. Aufgrund dessen gehen wir davon aus, dass diese als Weiterentwicklung der bisherigen Lautsprecher auf den Markt kommen dürften.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!