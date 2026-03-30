Aktienpakete: Apple will Hardware-Entwickler halten

Apple hat in jüngster Vergangenheit immer wieder wertvolle Mitarbeiter ziehen lassen müssen. Vor allem in den Bereichen KI und Design gab es prominente Abgänge. Nun will der iPhone-Konzern mit Sonderprämien in Form von Aktienpaketen Anreize zum Verbleib schaffen.

Wie Bloomberg berichtet, bietet Apple ausgewählten Entwicklern Sonderprämien an, wenn sie das Unternehmen nicht verlassen. Dieser Maßnahme vorausgegangen sind vermehrt Abwanderungen zu KI-Start-Ups. Im vergangenen Jahr berichteten wir zudem über den Wechsel von Alan Dye, der im Bereich Human Interface Design verantwortlich für das aktuelle Liquid Glass zeichnete und zu Meta wechselte.

Bis zu 400.000 Dollar Prämie

Dem Bericht nach zahlt Apple einzelnen Mitglieder seines Produktdesignteams zusätzliche Boni in Höhe von 200.000 bis 400.000 US-Dollar aus. Die Aktienpakete werden über 4 Jahre gestaffelt verteilt, sollten die Mitarbeiter bei Apple bleiben.

Derartige Zahlung sind bei Apple und auch anderen Tech-Konzernen keine Seltenheit. Bloomberg berichtet indes weiter, dass es Zweifel am Erfolg dieser Strategie gibt. Konkurrierende Angebote lägen demnach wohl bei bis zu einer Million US-Dollar.