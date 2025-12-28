Das E-Book der Woche: Dieses Mal 22 verschiedene Titel zu je 2,99 Euro mitnehmen

Wir haben das letzte Wochenende in 2025, am kommenden Mittwoch ist bereits Silvester. Wer das neue Jahr mit guten Vorsätzen starten will, kann sich bereits jetzt etwas bevorraten. Wir klären auf.

22 E-Books zum Vorteilspreis sichern

Beim E-Book der Woche sucht sich Apple ein Buch heraus, welches dann zu einem besonders günstigen Preis angeboten sind. In diesem Fall variiert der Hersteller etwas: Anstatt eines Buches hat sich Apple dieses Mal 22 Titel ausgesucht, die zu einem Preis von je 2,99 Euro pro Buch angeboten werden. Da es sich um einen Sammeldeal handelt, können wir das in diesem Fall nicht verlinken. Doch es reicht, in der Bücher-App den „Book Store“ zu öffnen – der Deal sollte direkt griffbereit sein.

Konditionen

Wie bereits angeklungen, liegt der Preis pro Buch bei 2,99 Euro. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.