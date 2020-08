Das iPhone SE 2020 wird jetzt auch in Indien gefertigt

Das aktuelle iPhone SE wird jetzt auch in Indien gefertigt. Damit macht sich Apple ein weiteres Stück unabhängiger von den Produktionsstätten in China und damit verbundenen Konflikten. Zugleich erleichtert sich Apple mit diesem Schritt den Zugang zum indischen Markt.

Apple lässt das neue iPhone SE ab sofort auch in Indien fertigen. Wie das Unternehmen im Gespräch mit indischen Zeitungen bestätigt hat, wird das aktuelle Budget-Modell des iPhone-Lineups jetzt in der Fabrikation in Bengaluru gefertigt. Die Geräte laufen bei Apples Auftragsfertiger Wistron vom Band. Das Unternehmen baut schon länger iPhones für Apple in Indien, so wurde etwa das iPhone 7 bereits vor Jahren in dem Land gefertigt.

Zuletzt wurde bekannt, dass Wistron jetzt auch das iPhone 11 in Indien für Apple fertigt, Apfelpage.de berichtete. Zugleich hat der Zulieferer sich von Fabrikationsstandorten in China getrennt, um sich mehr auf das Indiengeschäft konzentrieren zu können.

Apple stellt seine Lieferkette auf internationalere Beine

Zudem hat auch Foxconn, Apples größter Zulieferer für iPhones, seine Aktivitäten in Indien ausgeweitet. Das iPhone 11 wird seit kurzem dort zusammengebaut, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Foxconn plant zudem Investitionen im Volumen von einer Milliarde Dollar in den Ausbau und die Errichtung neuer Standorte in Indien. für Apple wird China nach wie vor ein wichtiger Schlüsselmarkt bleiben, sowohl bei Herstellung, wie auch dem Verkauf. Zugleich versucht man gerade die Lieferkette unabhängiger von China aufzustellen. Dies erweist sich sowohl bei politischen Konflikten wie dem Handelskrieg mit den USA als sinnvoll, als auch zur Vermeidung bei Problemen, die durch lokale Probleme wie die Corona-Krise ausgelöst werden können. Diese hatte ihren Anfang in China genommen, bevor sie sich nach und nach auf die ganze Welt ausweitete.

In diesem Bestreben eröffnen Apples Fertiger nach und nach neue Standorte in Märkten wie Indien, Vietnam, Malaysia oder Mexiko.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!