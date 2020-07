Spannend: Apple-Lieferant Foxconn investiert 1 Milliarde US-Dollar in Indien

Laut einem exklusiven Bericht des US-Wirtschaftsdienstes Reuters investiert Apples wichtigster Lieferant Foxconn eine Milliarde US-Dollar in Indien. Eine bestehende iPhone-Fabrik in Südindien soll mit dem Geld ausgebaut werden.

Warum die Investition?

In seinem südindischen Werk baut Foxconn das Apple iPhone zusammen und zwei Quellen zufolge soll die Fabrik mit einer Milliarde US-Dollar an Investitionen erweitert werden. Der Ausbau ist ein Teil von Apples Plan, seine Abhängigkeit von China als Produktionsstandort zu vermindern. Zwischen den USA und China besteht ein Handelskrieg, was einer der Gründe ist, weshalb Apple seine Produktion langsam in andere Länder verlagert.

Wie eine der zwei Quellen gegenüber Reuters erzählte, gäbe es einen starken Wunsch Apples an seine Kunden, die iPhone-Produktion aus China zu verlegen. Foxconn nahm zu dem Bericht bislang keine Stellung und hält sich wie Apple zu Spekulationen bedeckt.

Die betreffende Fabrik liegt rund 50 Kilometer westlich von Chennai entfernt, wo das iPhone XR montiert wird. Nach Angaben der beiden Quellen sollen in dem Werk zahlreiche andere iPhone-Modelle gefertigt werden. Es sollen 6.000 neue Jobs entstehen.

Smartphone-Markt Indien

Apple hat auf dem weltweit zweitgrößten Smartphone-Markt Indien derzeit einen Marktanteil von ein Prozent aller Verkäufe. Das iPhone wird auf dem aufstrebenden Subkontinent oft als Statussymbol gesehen. Eine Steigerung der iPhone-Produktion in Indien würde dem Unternehmen helfen Importsteuern zu sparen, die sich momentan stark auf die Verkaufspreise auswirken.

Die indische Regierung ist darin bestrebt, die Elektronikfertigung von Firmen wie Foxconn voranzutreiben und gab dafür im Juni einen Plan bekannt. Der Plan umfasst 6,65 Milliarden US-Dollar und soll die weltweit fünf aktiven Smartphone-Herstellern dazu animieren, ihre Produktion auf- und auszubauen.

