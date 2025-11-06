Einer der größten Kritikpunkte am iPhone Air ist – neben dem kleinen Akku und dem fehlenden Stereo-Sound – die Kamera: Es gibt nur eine davon auf dem Rücken. Das könnte sich aber bei einem zukünftigen Modell ändern.

Obwohl das iPhone Air bislang hinter den Verkaufserwartungen zurückgeblieben sein soll, scheint Apple das Projekt noch nicht aufzugeben. Laut dem bekannten Leaker Digital Chat Station befindet sich derzeit eine zweite Generation des besonders dünnen iPhone-Modells in Entwicklung, diesmal mit zwei Kameras statt nur einer.

Das besonders schlanke iPhone Air (Test) überzeugte viele durch sein außergewöhnlich schlankes Design und die hochwertige Verarbeitung, konnte jedoch aufgrund der eingeschränkten Kamerafunktionen nicht alle Nutzer begeistern. Besonders Foto- und Video-Fans vermissten die Ultraweitwinkel- und Teleobjektive, die bei den Pro-Modellen Standard sind.

iPhone Air 2 mit zwei Kameras?

Genau hier will Apple offenbar ansetzen. Nach Angaben des Leakers plant das Unternehmen, das kommende Modell – laut Leak als „iPhone 18 Air“ bezeichnet – mit einer 48-Megapixel-Hauptkamera und einer zusätzlichen 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera auszustatten. Eine separate Telelinse ist hingegen nicht vorgesehen, die 2x-Zoom-Funktion soll über einen digitalen Zuschnitt realisiert werden.

Am grundlegenden Design will Apple festhalten: Das neue iPhone Air soll weiterhin mit einem 6,5-Zoll-Display, extrem dünnem Gehäuse und charakteristischem „3D Face“-Frontdesign erscheinen.

Das Gerät befindet sich laut Digital Chat Station derzeit in der üblichen Entwicklungsphase für Modelle, die im kommenden Jahr erscheinen könnten. Ob Apple den Namen „iPhone 18 Air“ tatsächlich verwenden wird, gilt jedoch als unwahrscheinlich.