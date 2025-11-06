Apple hat gerade eben iOS 26.2 Public Beta 1 vorgelegt. Auch weitere kommende Updates liegen in einer öffentlichen Testversion vor, die sind meist etwas stabiler als die Entwickler-Betas.

Apple hat soeben die Public Beta von iOS 26.2 für interessierte Tester vorgelegt. Ihr könnt euch kostenlos am Public Beta-Programm von Apple registrieren und den Bezug von Testversionen dann in den Einstellungen nach Bedarf ein- und ausschalten.

iOS 26.2 bringt einige Neuerungen

Mit iOS 26.2 wird sich für iPhone-Nutzer so einiges ändern: Neue Features werden eingeführt, etwa erhalten EU-Nutzer die Übersetzen-Funktion für AirPods. Allerdings nimmt Apple EU-Nutzern auch etwas weg, nämlich die Synchronisierung von WLAN-Passwörtern zwischen iPhone und Apple Watch und zwar mutmaßlich aus reiner Bosheit.

Mehr über das kommende Update lest ihr in unserem Beitrag zu den Neuerungen in iOS 26.2, bis das Update final ausgerollt wird, dauert es noch ein paar Wochen.

Auch macOS 26.2 und die übrigen Updates, die Apple gerade vorbereitet, liegen inzwischen in einer Public Beta vor.