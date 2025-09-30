Amazon präsentiert vier neue Echo-Lautsprecher – speziell für Alexa+ entwickelt

Passend zur Jahreszeit hat Amazon seine smarten Lautsprecher vollständig überarbeitet und bietet nun vier neue Modelle an. Die sind laut eigener Aussage speziell auf Alexa+ getrimmt. Wir geben einen kurzen Überblick.

Einheitlicherer Look

Die vier neuen Lautsprecher teilen sich in zwei neue Echo Show und zwei neue Echo Dot auf, wobei Amazon hier endlich für einen einheitlicheren Look sorgt. Optisch wird nämlich nur noch nach der Größe unterschieden. Beide Baureihen verstecken die Lautsprechertechnik in einem kugelförmigen Design, die Bedienelemente rücken beim Echo Dot und Echo Dot Max nun in die Mitte – beim Echo Show ist das Display die Bedieneinheit.

Das kugelförmige Design soll allerdings auch für klareren und gleichzeitig druckvolleren Sound sorgen. Alle vier neuen Echo-Lautsprecher sind für Spatial Audio und Dolby Atmos zertifiziert. Amazon setzt hier zudem mit dem AZ3 und AZ3 Pro zwei eigens entwickelte Chips ein. Diese verfügen zudem über einen neuen KI-Beschleuniger, mit dem KI-Modelle in Zukunft direkt auf den Geräten genutzt werden können.

Verbesserte Displaytechnologie

Amazopn geht bei dem neuen Echo Show 8 und Echo Show 11 noch auf das Display ein, die mit der sogenannten „negativen Flüssigkristall-Displays“ ausgestattet. Diese Technologie soll die Darstellungsqualität nennenswert verbessern und insbesondere auch größere Betrachtungswinkel ermöglichen. Oberhalb der Displays ist jetzt eine 13-Megapixel-Kamera integriert. Echo Show 8 und Echo Show 11 verfügen über nach vorne gerichtete Stereo-Lautsprecher, die sich unter den Displays befinden, sowie einen speziellen Tieftöner. Das soll für ein immersiveren Sound sorgen.

Mit den neuen Geräten wird auch Omnisense eingeführt – eine maßgeschneiderte Technologie zur Sensordatenfusion für Ambient-KI. Für personalisiertere, proaktivere und nützlichere Alexa-Erlebnisse nutzt Omnisense eine Reihe von Sensoren und Signalen wie beispielsweise die 13-Megapixel-Kamera der neuen Echo Show-Geräte, Audio, Ultraschall, WLAN-Radar, den Beschleunigungssensor und WLAN-Kanalzustandsinformationen.

Amazon betont Heimkino-Funktion

Der Hersteller betont zudem extra die Heimkino-Funktionen der neuen Smart Speaker. Käufer können mit Alexa Heimkino bis zu fünf Echo Studio- oder Echo Dot Max-Geräte mit kompatiblen Fire-TV-Geräten kombinieren, um innerhalb weniger Minuten ein immersives Surround-Sound-Erlebnis zu schaffen. Dabei soll die Einrichtung spielend leicht von der Hand gehen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Lautsprecher können ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt jedoch erst ab dem 29. Oktober 2025. Der Echo Studio 11 und der Echo Studio kosten 239,95 Euro. Mit 199,95 Euro ist der Echo Show 8 etwas günstiger. Der Echo Dot Max rundet das Ganze mit 109,95 Euro nach unten ab. Der verstellbare Standfuß für den neuen Echo Show kostet 39,95 Euro.

