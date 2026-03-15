Prime Video: noch schnell 60 Leihfilme zu je 0,99 Euro ausleihen

Wir haben Sonntag und das Wetter zeigt sich von seiner gemischten Seite: Wer also den Tag auf dem Sofa verbringen will, könnte bei Prime Video fündig werden. Der Streamingdienst hat aktuell seine bekannte Leihfilmaktion neu aufgelegt.

Die Leihfilme

Die Leihfilmaktion hat sich zu einem absoluten Klassiker entwickelt. Über das Wochenende bietet Prime Video dieses Mal knapp 60 Filme zur Auswahl. Wie üblich, nehmen wir eine kleine Kuration vor:

Uncharted

Downton Abbey: Das große Finale

The Equalizer: The Final Chapter

Terminator 3: Die Rebellion der Maschinen

Killer´s Bodyguard

Djanogo: Unchained

Könige der Wellen

Leg Dich nicht mit Zohan an

Die Wannsee-Konferenz

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Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 69,00€, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 7,99€ beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren

-> Amazon Prime Probemitgliedschaft