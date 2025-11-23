Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Das Haus Morell – Glanz und Sünde“ für 1,99 Euro mitnehmen

Die letzten eigens produzierten Filme von Nertflix und Prime Video waren eher überschaubar, das Machwerk „Playdate – Die Action-Dads“ war ziemlich zäh. Wem es ähnlich geht, der könnte sich stattdessen einem Buch widmen und da kommt Apples E-Book der Woche ins Spiel.

Das E-Book der Woche

London 1985: Als Sir Julian Morell stirbt – legendärer Gründer des luxuriösen Kosmetikimperiums »Morell’s« –, versammelt sich die ganze Familie zur Testamentseröffnung. Allen voran Julians junge, ehrgeizige Tochter Roz und seine zweite Ehefrau, die schöne, ambitionierte Phaedria. Jede der beiden hofft, das Unternehmen künftig zu führen. Doch die Testamentsverlesung endet im Eklat: Julian hat einen bedeutenden Teil des Geschäfts einem völlig Fremden vermacht. Sein Erbe ist mit einer großen Geschichte voller Glanz und Glamour, aber auch Macht und dunklen Geheimnissen verbunden, die ihren Anfang in den Vierzigerjahren nimmt …

-> Hier geht es zum E-Book der Woche (Affiliate-Link)

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff. An der Stelle geben wir noch einen Hinweis: Apple listet das E-Book laut Beschreibung als E-Book der Woche, zeigt aber den regulären Preis an – bitte überprüft diesen vor der Bezahlung.

