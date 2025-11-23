Apple kündigt die 45 Finalisten für die App Store Awards 2025 an

Apple ist bei den Apps sehr streng: Entwickler müssen diverse Auflagen erfüllen, Richtlinien zum Design einhalten, bestimmte Funktionen implementiert haben usw. Das sorgt aber auch dafür, dass Apps bei den Downloads schnell die Millionengrenze knacken und von Apple prominent hervorgehoben werden. Die höchste Auszeichnung dafür ist der App Store Award. Bei den diesjährigen Finalisten sind auch je eine App aus Deutschland und Österreich vertreten.

Das sind die Finalisten

Bei der App aus Österreich handelt es sich um „Art of Fauna“ von dem Entwickler Klemens Strasser, der in Graz beheimatet ist. Für die App gab er 2024 sogar seinen festen Job auf, um sich hauptberuflich dem Programmieren zu widmen. Anbei die Liste aller nominierten Apps. Wie bereits gewohnt, hebt Apple dabei Apps mit besonderem kulturellem Einfluss besonders hervor

Kultureller Einfluss

Eine Kategorie, die noch recht jung ist und laut Apple die Art und Weise, wie Nutzer mit Apps interagieren und von ihnen lernen, neu definiert.

iPhone-App des Jahres

BandLab (Affiliate-Link), indem es Musiker beim Aufnehmen und Abmischen von Tracks mit einer Community hilft.

Ladder (Affiliate-Link), indem es Krafttraining durch klare Trainingspläne zugänglicher macht.

Tiimo (Affiliate-Link), indem es To-dos auf eine strukturierte und zugleich beruhigende Weise darstellt.

iPhone-Spiel des Jahres

Capybara Go! (Affiliate-Link), indem es Spieler auf ein charmant-skurriles Idle-Abenteuer aus der Sicht eines liebenswerten Nagers mitnimmt.

Pokémon TCG Pocket (Affiliate-Link), indem es das Sammeln und Spielen legendärer Pokémon-Karten noch besser macht.

Thronefall (Affiliate-Link), indem es fesselnde Verteidigungsschlachten mit minimalistischer Steuerung kombiniert

iPad-App des Jahres

Detail (Affiliate-Link), indem es den Workflow für Content-Erstellung neu definiert.

Graintouch (Affiliate-Link), indem es die Ästhetik der Druckkunst einem größeren Kreis von Kreativen zugänglich macht.

Structured (Affiliate-Link), indem es selbst vollgepackte Tage in klar strukturierte, visuell erfassbare Zeitpläne unterteilt.

iPad-Spiel des Jahres

Dredge (Affiliate-Link), indem es mit flüssigem Gameplay eine beunruhigende Spannung aufbaut.

Infinity Nikki (Affiliate-Link), indem es Spieler in die fantasievolle Welt von Miraland eintauchen lässt.

Prince of Persia Lost Crown (Affiliate-Link), indem es ein von Anfang bis Ende episches Abenteuer liefert.

Apple Watch-App des Jahres

GO Club (Affiliate-Link), indem es Nutzer dabei unterstützt, aktiv zu bleiben und ausreichend zu trinken.

Pro Camera by Moment (Affiliate-Link), indem es Anwender die Möglichkeit bietet, direkt von ihrem Handgelenk aus Fotos in Profiqualität aufzunehmen.

Strava (Affiliate-Link), indem es die weltweite Fitness-Community über Leistung miteinander verbindet.

Mac-Spiel des Jahres

Assassin’s Creed Shadows (Affiliate-Link), indem es eine packende Stealth-Reise durch das feudale Japan inszeniert.

Cyberpunk 2077 (Affiliate-Link): Ultimate Edition, indem es Spieler mit beeindruckenden, futuristischen Visuals in den Bann zieht.

Neva (Affiliate-Link), indem es eine emotional berührende Geschichte mit eindrucksvoller Bildsprache erzählt.

Apple Vision Pro-App des Jahres

Camo Studio (Affiliate-Link), indem es Kreativen eine flexiblere Möglichkeit zum Livestreamen und Erstellen von Videos bietet.

D-Day: The Camera Soldier (Affiliate-Link), indem es Pionierarbeit für die Zukunft des immersiven Storytellings leistet.

Explore POV (Affiliate-Link), indem es Nutzern mit einer Sammlung von Apple Immersive Videos auf Reisen rund um die Welt mitnimmt.

Apple Vision Pro-Spiel des Jahres

Fishing Haven (Affiliate-Link), indem es Spielern, die einen Rückzugsort suchen, in ruhige Gewässer eintauchen lässt.

Gears & Goo (Affiliate-Link), indem es strategisches Gameplay mit liebenswerten Charakteren verbindet.

Porta Nubi (Affiliate-Link), indem es atmosphärische Rätselwelten erschafft, die Nutzern zu lichtlenkenden Superhelden werden lässt.

Apple TV-App des Jahres

HBO Max (Affiliate-Link), indem es Must-See Serien streamt und Barrierefreiheit in den Mittelpunkt stellt.

PBS Kids Video (Affiliate-Link), indem es eine kindgerechte Unterhaltungsplattform bietet, auf die sich Eltern verlassen können.

Super Farming Boy 4K (Affiliate-Link), indem es ein herausforderndes Abenteuer mit Kettenreaktionen und Kombos zum Leben erweckt.

Auszeichnung für Mitte Dezember erwartet

Die Verkündung der Gewinner dürfte um Mitte Dezember erfolgen und geht für die Entwickler mit besonders viel Prestige einher. Sie bekommen gesonderte Aufmerksamkeit und eine hervorgehobene Platzierung im jeweiligen App Store.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!