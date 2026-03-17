Dank „F1“ sichert sich Apple TV den nächsten Oscar

In der Nacht von Sonntag auf Montag fand die 98. Verleihung der Oscars statt und der Film „Blood & Sinners“ ist der große Gewinner. Er konnte den Oscar für den besten Film, die beste Regie, das beste Kostüm und den Oscar für Michael B. Jordan. Doch ein guter Film lebt neben Darstellern, einer guten Story, ansprechenden Kostümen auch vom Sound und hier konnte sich der Film „F1 – The Movie“ von Apple TV durchsetzen.

„F1“ gewinnt den Oscar für besten Ton

Der Sound ist unserer Meinung nach essenziell für einen guten Film, wird doch darüber die Stimmung transportiert. Hierfür muss aber alles stimmen und deshalb gilt dieser Oscar in Hollywood als besonders anspruchsvoll. Das erkennt man auch daran, wer sich diesen Goldjungen bereits sichern konnte:

Gravity

Top Gun: Maverick

1917 und Ford vs. Ferarri

Bohemian Rhapsody

Star Wars

Apple TV darf sich diesen Oscar nun auch für den Film „F1 – The Movie“ in seinen Trophäenschrank stellen. In der Tat sind die Aufnahmen, die teils mit einer speziellen iPhone-15-pro-Kamera realisiert wurden, mit dem Sound wahrlich beeindruckend. Wer also sein Heimkinosystem etwas belasten will, darf den Film gerne anschmeißen.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.