Apple kauft die Plug-in-Schmiede MotionVFX

Für Kreative hat Apple mit dem Apple Creator Studio ein Bundle geschaffen, in dem auch Final Cut inkludiert ist. Das Videoschnittprogramm ist auch deshalb so erfolgreich, weil es zahllose Plug-ins gibt, mit denen sich die Software an ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Nun hat Apple eine der bekanntesten Plug-in-Schmieden für Final Cut aufgekauft.

Apple kauft MotionVFX

Das Unternehmen wurde etwa 2009 von Szymon Masiak gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen und hat sich in den 15 Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Nun hat das Unternehmen seine Übernahme durch Apple selbst angekündigt, was an Pixelmator erinnert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Apple Creator Studio dürfte damit zeitnah aufgewertet werden

Das Apple Creator Studio ist auf den ersten Blick attraktiv, doch in nur drei Jahren zahlt man mehr, als wenn man sich beispielsweise Final Cut Pro kaufte. Der Hersteller muss das Abo also aufwerten und hier kommt der Zukauf zum Tragen – Apple könnte die Plug-ins nämlich spielend einfach in das besagte Kreativ-Abo integrieren und nur dort verfügbar machen.