Curve startet Apple Pay-Support in Europa: Jede Kreditkarte nun theoretisch nutzbar

Curve startet seine Apple Pay-Unterstützung in den meisten europäischen Märkten, auch Deutschland. Damit kann im Prinzip jede Kreditkarte mit Apple Pay genutzt werden, wenn ihr bei Curve-Kunde seid.

Apple Pay kann mit einem neuen Finanzdienst genutzt werden: Heute teilte Curve mit, ab sofort in Europa Apple Pay zu unterstützen. Entsprechende Hinweise hatten sich bereits zuvor angedeutet, als erste Kunden ihre Curve-Karte in das Wallet einpflegen konnten.

Mit Curve könnt ihr jede Kreditkarte mit Apple Pay nutzen

Curve ist ein recht interessantes Finanzprodukt, das nicht für alle Kunden gleichermaßen interessant ist, denn Curve ist keine klassische Kreditkarte. Viel mehr sammelt der Dienst Kredit- und Debitkarten, die der Kunde bei anderen Banken besitzt, und speichert deren Daten auf einer einzigen Mastercard. Der Nutzer kann in der Curve-App einstellen, welche der gespeicherten Karten für Zahlungen benutzt werden soll. Curve richtet sich so etwa an Kunden, die mehrere Karten unterhalten, aber nicht immer alle mitnehmen wollen, etwa zur Reduzierung des Diebstahlrisikos.

Curve funktioniert mit Apple Pay nun unter anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich, Dänemark, Finnland, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Malta, Bulgarien, Großbritannien und weiteren Märkten.

Aktuell taucht Curve bereits in der Liste der von Apple Pay unterstützen Banken auf, eure Erfahrungsberichte könnt ihr gern in den Kommentaren unter diesem Artikel hinterlassen.

