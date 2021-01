Home Deals Amazon Deal: HomeKit-Doppelsteckdose für unter 25€

Wer auf der Suche nach einem Doppelstecker für sein HomeKit-Setup ist, kann heute bei uns fündig werden. Diese Art Steckdose findet man derzeit eher selten, Grund dafür sind gesetzliche Vorgaben im Bezug auf die mechanische Belastung – Stichwort Tannenbaum-Effekt. Heute werden jedenfalls 15% angeboten. Somit zahlt ihr statt 28,99€ lediglich 24,64€.

Meross Doppelsteckdose

Die Doppelsteckdose ist natürlich HomeKit-fähig und kann direkt in der Home-App in Betrieb genommen werden. Dank der Einbindung ins WLAN, leider nur in 2,4 GHz, sollten Schaltzeiten relativ flott vonstatten gehen und die Steuerung via Siri ist ebenfalls möglich. Zusätzlich gibt es noch eine App, die wird derzeit noch zur Installation eventueller Firmwareupdates benötigt. Leider muss man dazu auch noch ein Konto erstellen, die Daten wertet der Hersteller leider aus. Das sollte man als Anwender wissen!

