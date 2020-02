Corona-Virus zieht Kurse von Apple, Microsoft, Google, Amazon und Facebook kräftig nach unten

Der Aktienkurs der größten Tech-Konzerne einschließlich Apple hat in den letzten Tagen deutlich gelitten. Grund dafür ist der Corona-Virus, der rund um die Welt Sorgen an den Börsen ausgelöst hat. Die Kurse begannen sich zuletzt aber bereits wieder zu erholen.

Die letzten Tage waren durchaus turbulent an den weltweiten Finanzmärkten. Sowohl in Deutschland, wie auch an allen großen Börsenplätzen ging es allüberall kräftig nach unten. Diese Bewegung hat auch die Tech-Branche nicht verschont. Für Apple etwa ging es zwischenzeitlich rund viereinhalb Punkte nach unten, das Unternehmen verlor innerhalb weniger Tage rund 60 Milliarden Dollar an Börsenwert. Doch auch für die übrigen Tech-Titanen ging es zuletzt abwärts. Auch Microsoft musste eine Wertminderung von rund 60 Milliarden Dollar hinnehmen, bei Google wurden rund 40 Milliarden Dollar abgespeckt, ebenso sieht es bei Amazon aus. Facebook verlor rund 25 Milliarden Dollar an Börsenwert.

Zeitweise Kursschwäche begünstigt neuerliche Käufe

Beschleunigt wurden die deutlichen Kursverluste an den Leitbörsen unter anderem durch eine aktuelle Einschätzung der WHO, die inzwischen von einer Ausbreitung des Corona-Virus spricht, die einer Pandemie entspricht. Tatsächlich konzentrieren sich aber nach wie vor die meisten Krankheitsfälle auf China, wenn es inzwischen auch vermehrt zu Infektionen in Italien, Russland sowie zuletzt auch Österreich gekommen ist. Die Börsenkurse werden von dem Corona-Virus aber wohl nur zeitweilig gedrückt werden. Die Märkte sind nach wie vor geflutet mit billigem Geld, sodass viele Anleger die Gunst der Stunde nutzten, um noch einmal kräftig ihre Depots aufzustocken. In der Folge haben sich die Kurse von Apple und Co. im nachbörslichen Handel bereits wieder etwas erholt. In einer früheren Meldung berichteten wir über verschiedene Einschätzungen von Analysten, wonach Apple perspektivisch nicht durch den Corona-Virus geschwächt werden dürfte.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!