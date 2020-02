Corona-Virus: MacBook-Auslieferungen könnten bald stocken

Nach iPhone und AirPods wird es nun wohl auch bei MacBooks knapp. Die Produktion von Notebooks in China wird im laufenden Quartal vermutlich dramatisch einbrechen. Grund dafür ist der Ausbruch des Corona-Virus und die zunehmende Knappheit an Komponenten.

Apple hat es womöglich schon bald mit Knappheit bei den MacBook-Beständen zu tun. Die Geräte werden größtenteils vom taiwanischen Auftragsfertiger Quanta Computer gefertigt. Der hatte zwar unlängst erklärt, über Ersatzpläne für die vom Corona-Virus betroffenen Produktionsanlagen zu verfügen, Beobachter halten diese jedoch für wenig belastbar. Den Fabriken in China und Taiwan gehen schlicht die Komponenten aus.

Neun von zehn Notebooks werden in China gebaut

Die Rolle Chinas als Werkbank der Welt lässt sich bei der Notebook-Fertigung gut ausmachen: Rund 90% aller Notebooks weltweit werden in China gefertigt. Quanta Computer und andere Hersteller haben zwar schon damit begonnen, Teile der Herstellung nach Taiwan zu holen, doch dort wie in China gibt es ein weiteres Problem, wie die Zeitschrift Digitimes in eine aktuellen Bericht ausführt. Die Komponenten, die für die Produktion gebraucht werden, sind knapp und vielerorts werden die Lagerbestände Ende des Monats aufgebraucht sein.

Dann können auch die chinesischen Standorte, in denen die Produktion nach der zwangsweisen Schließung wieder aufgenommen wurden, nicht mehr produzieren, weil kein Nachschub mehr kommt. Viele der Zulieferer weiter früher in der Lieferkette haben ihren Betrieb noch nicht wieder aufnehmen können.

Bleibt das so, geht die Auslieferung von Notebooks bis Ende des Quartals zwischen 29% und 36% zurück, so Digitimes Research. In einer früheren Meldung hatten wir darüber berichtet, dass zumindest erste Apple Stores in China zuletzt wieder geöffnet hatten. Allerdings gelten dort seither harte Vorschriften, um Ansteckungen zu vermeiden. In den letzten 24 Stunden wurden allein aus China noch einmal zahlreiche Neuinfektionen gemeldet.

